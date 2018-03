Programajánló

Hülyén Járás van április 1-jén a Deák téren

A tavalyi Hülyén Járás Nap olyan jól sikerült, hogy bátorkodtak a szervezők idén ismét megszervezni. Aki nem tudja mi ez, az nézze meg az alábbi videót. Szeretnék ugyanis elterjeszteni a hülyén járást hazánkban is, mivel ez nemcsak felszabadító, vicces és kreatív, de a lábazatot is jól átmozgatja. Ezen kívül elfeledteti velünk a szürke hétköznapokat, még ha csak rövid ideig is. Érdemes kényelmes nadrágban, és cipőben végigjárni, szülőt, gyereket, barátot, ismerőst hozni ér, csak bírja erővel. :)