Migráció

Migránsnak hittek egy lányt, aki sálat tett fejére az eső miatt

Barbi sáljával az új frizuráját védte volna az esőtől, miután kilépett a fodrászatból, de Csongrádon azonnal feljelentették azzal, hogy egy csadort viselő veszélyes migráns akar migránskodni az utcán. 2018.03.31 05:23 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A rendőrök azonban elengedték őt is és anyját is, amikor kiderült, hogy csak a sál okozott komoly pánikot Csongrád város dolgos népénél - írja az index.hu.



A Nyugat.hu most elérte az egyébként Ausztriában élő magyar lányt, aki a leírás szerint Szombathelyen ismertebb, sokáig dolgozott az egyik belvárosi pubban. Barbi szerint édesanyjával csak sétáltak, de meg lehet érteni, hogy a piciny Csongrádon elhitték azt, ami ömlik rájuk a tévéből. "Az utcán sétáltunk, erre ránk hívták a rendőröket. Elképesztő, hogy milyen szintre jutott a gyűlölködés ebben az országban. ”- mondta el a lány.



„Egy ideig Szombathelyen éltem és dolgoztam, most a barátommal Villachban lakunk. Nem egy török, arab és más muszlim vallású embert ismerünk, kollégáink, barátaink között is vannak muszlimok és soha senkinek semmilyen problémája nem volt velük odakint."



"Persze megértem, hogy Csongrád egy kis település, ahol nagyon elhitték azt, ami a tévéből folyik. Hát ide jutottunk." - mondta még el a lapnak.