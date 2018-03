Tragédia

Új részletek a durva ferihegyi balesetről - videó

Az utaskísérők hibája is közrejátszhatott abban, hogy múlt hét pénteken a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren egy izraeli nő kis híján az életét veszítette. 2018.03.29 17:26 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Bors szerint úgy tűnik, nem a pilóta, hanem az utaskísérő személyzet hibázhatott. Az Israel National News értesülései szerint ugyanis a pilóta parancsa ellenére nyitották ki a Budapestről Tel-Avivba induló repülőn a vészkijáratot.



Az is kiderült, hogy a súlyos fejsérülést szenvedett izraeli nő nem magától csúszott le a gumicsúszdán, hanem a fedélzeten kialakult pánikban valaki meglökte, és kizuhant a gépből.



A Borsnak nyilatkozó repülési szakértő szerint ez a verzió tűnik eddig a leghihetőbbnek. Azt mondta, az utaskísérők feladata a menekítés alatt, hogy meggyőződjenek a kijárat biztonságáról.



A kétgyermekes Dikla Abitbul kezelésére két izraeli orvos is érkezett Magyarországra. A budapesti kórházban fekvő 38 éves nő állapotáról az édesanyja, Rikki Sapirin számolt be az izraeli sajtó­nak.



"A fejére esett, és eltörtek a bordái. Itt maradunk vele Budapesten, egyelőre ez a helyzet. A lányom öt napra érkezett a magyar fővárosba. Végig arról beszélt, milyen jól érezte magát. A gyerekeknek ajándékkal is készült" - mondta a nő édesanyja.

Egy izraeli portálon a vészkiürítést követően készített videót is közölnek, melyen látszik a pánikot okozó hatalmas füst.