Választás 2018

Szombatig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbe vételt

Még három napig, szombat 16 óráig kérheti felvételét a külképviseleti névjegyzékbe az a választópolgár, aki április 8-án nem Magyarországon, hanem a 118 külképviselet valamelyikén kíván szavazni. Akik korábban már külképviseleti névjegyzékbe vetették magukat, de mégis Magyarországon voksolnának, azok is szombatig jelezhetik ezt.



Eddig már több mint 49 ezren jelezték a választási irodáknak, hogy külföldön kívánnak szavazni.



Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak és ott kívánnak élni választójogukkal, a magyarországi lakóhelyük szerinti jegyzőtől kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe március 31-én 16 óráig. A határidő jogvesztő.



Amikor valakit felvesznek ebbe a névjegyzékbe, egyidejűleg feltüntetik a lakcíme szerinti szavazókör névjegyzékében, hogy a választópolgár a külképviseleti névjegyzékben szerepel; a szavazóköri névjegyzék kinyomtatott példányán pedig nem jelennek meg a külképviseleti névjegyzékbe felvett választópolgárok, így biztosítható, hogy egy választópolgár ne szavazhasson a külképviseleten és a lakóhelye szerinti szavazókörben is.



A választópolgár a külképviseleti névjegyzékbe történt felvételét követően meggondolhatja magát, így ha mégis Magyarországon szeretne szavazni, ugyancsak március 31-ig kérheti, hogy töröljék a külképviseleti névjegyzékből, és vegyék vissza a lakóhelye szerinti szavazókörbe. Lehetőség van arra is, hogy az a választópolgár, aki már jelentkezett a külképviseleti névjegyzékbe, megváltoztassa külföldi szavazásának helyszínét.



A kérelmeket személyesen vagy levélben a választópolgár lakcíme szerinti helyi választási irodában vagy a Nemzeti Választási Iroda internetes oldalán, a www.valasztas.hu honlapon lehet benyújtani.



A külképviseleti névjegyzékbe történő felvételhez a választópolgárnak meg kell adnia személyes adatait, és meg kell jelölnie, melyik ország melyik külképviseletén kíván szavazni. Megadhat egy értesítési címet is, ha nem csak a lakócímére kér értesítést a névjegyzékbe vételéről.



A külföldön szavazó, magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárok kizárólag Magyarország külképviseletein szavazhatnak, levélben nem. A külképviseleten a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni választókerület szavazólapján, valamint a pártlistás vagy - nemzetiségiként regisztrált választópolgár esetében - nemzetiségi listás szavazólapon voksolhat.



A választópolgárok 84 ország 118 külképviseletén adhatják le voksukat a magyarországi szavazás napján; az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelőző napon, szombaton tartják a voksolást. A külképviseleti szavazás idejéről és pontos helyszíneiről a www.valasztas.hu oldalon lehet tájékozódni.