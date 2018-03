Figyelem!

Ez a kocsi követi a lányokat Sopronban és környékén

Egy aggódó apa posztja terjed futótűzként a közösségi oldalakon. A férfi arra hívja fel a figyelmet, miszerint a W 24916 G forgalmi rendszámú VW Up egy körülbelül 35 éves vöröses hajú, piros arcbőrű férfi sofőrrel Sopronban többször követte nagyobbik lányát és barátnőit. "Megint itt volt, de csőbe húztam és rajta kaptam. A lányom hívott a buszról hogy követi és minden megállónál félre áll. Mondtam, no para, megyek, ott leszek csak sétáljon nyugodtan. A tag többször elment mellette, lassított, megvárta, bevárta, megfordult, majd Bánfalvánál a posta előtti utcában a hídon nem tudott visszamenni, akkor ott voltam már mögötte kocsimmal keresztben, kiugrottam, kérdeztem beszél-e magyarul. Németül szólalt meg hogy "Bitte?", mintha nem értené. Kérdőre vontam, hogy mit köröz a lányom után, magyarul mondta, hogy ennek semmi értelme. Voltak szemtanuk, mondták akár tanúskodnak is. A tag a járdán keresztül menekült el úgy, hogy majdnem elütötte az embert, aki kijött a kiabálásomra. Nagy gázzal menekült, valószínű nem ok nélkül. Lányos szülők figyeljetek, vigyázzatok!!!" - írta a férfi.



A kommentelők között egyre többen jelezték, leginkább lányok, fiatal nők, hogy őket is - olykor órákon vagy napokon át - követte ugyanez a jármű, ilyen személyleírású sofőrrel.



A posztot rengetegen megosztották, többen intézkedtek, volt aki az osztrák hatóságoknak is bejelentette az autót.