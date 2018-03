Kormány

Kuvaszokkal indul a polgárőrség kutyás szolgálata

V. Németh Zsolt, a tárca környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára az Országos Polgárőr Szövetség kutyás szolgálata, valamint a magyar kutyafajták, kiemelten a kuvasz népszerűsítését célzó mintaprogram dunakeszi nyitórendezvényén elmondta, az FM két ponton is kapcsolódik a rendezvényhez: egyrészt a genetikai erőforrások megőrzése, másrészt a hungarikumok révén.



Az államtitkár közölte, a kormány úgy döntött, hogy nagyobb figyelmet és több pénzt fordít az állami génmegőrzésre. Ebbe beletartozik a kilenc magyar kutyafajta is, amelyek helyzete nem kielégítő napjainkban, mert az elmúlt húsz évben drasztikusan csökkent a törzskönyvezett kutyák száma a komondor és a kuvasz esetében.



Az FM erre szeretné felhívni a figyelmet, ezért a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetségével (MEOESZ) közösen támogatja a most induló mintaprogramot, amelynek keretében a szervezet által a polgárőrségnek ajándékozott húsz kutya közül ötnek a kiképzését finanszírozza - tette hozzá az államtitkár.



A program indításaként a rendezvényen öt fajtatiszta kuvaszkölyköt adtak át polgárőr-egyesületek részére.



Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke arról beszélt, hogy a keddi rendezvénnyel indították útjára a polgárőrség kutyás szolgálatát. Hozzátette, hogy a szervezetük eddig is szakosodott, s most a környezetvédelmi bizottságon belül létrejött a kutyás szolgálati munkacsoport. Nemcsak a hungarikumok megőrzéséről van szó, hanem arról is, hogy a polgárőrök pszichés segítséget kapnak szolgálatuk magabiztos ellátásához - mondta.