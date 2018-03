Választás 2018

Választási kisokos: itt van minden, amit tudni kell

A választók voksaikat több mint tízezer hazai szavazókörben és 118 külképviseleten személyesen adhatják le, a magyarországi lakóhellyel nem rendelkezők pedig levélben szavazhatnak.



Az országgyűlési képviselők választása egyfordulós. A választópolgároknak két szavazatuk van: voksolhatnak arra, kit szeretnének az egyéni választókerületükben (ebből 106 van) képviselőnek, a másik íven pedig arról dönthetnek, hogy melyik pártot támogatják. Aki pedig péntekig kérte a helyi választási irodától, hogy nemzetiségi választóként vehessen részt a választáson, az nem pártlistára, hanem nemzetisége listájára voksolhat.



Az áprilisi országgyűlési választáson a külföldön tartózkodó választópolgárok Magyarország 118 külképviseletén (nagykövetségen, főkonzulátuson) akkor szavazhatnak, ha a helyi jegyzőnél március 31-én 16 óráig jelentkeznek a külképviseleti névjegyzékbe - amit levélben vagy interneten keresztül is megtehetnek. Ezt a választás előtt két héttel több mint 40 ezren tették meg. Négy évvel ezelőtt 28 ezren szerepeltek a külképviseleti névjegyzékben a szavazás napján. (A külképviseleteken szavazók is a magyarországi szavazás napján adhatják le szavazatukat a külképviseleteken, de az időeltolódás miatt az amerikai kontinensen a magyarországi szavazást megelőző napon, április 7-én tartják a voksolást.)



Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik lakóhelyén, de Magyarország egy másik településén élni akar választójogával, átjelentkezéssel szavazhat. Az átjelentkezést április 6-án 16 óráig lehet kérni a lakóhely szerinti település jegyzőjétől. Eddig csaknem 70 ezren jelezték, hogy nem a lakóhelyükön szavaznának. Az átjelentkezéssel szavazó is a lakóhelye szerinti választókerület jelöltjeire szavaz. Négy évvel ezelőtt 120 ezren szavaztak átjelentkezéssel.

Az április 8-ai választáson az országos pártlistára levélben szavazhat az a magyarországi lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgár is, aki szombat délutánig kérte felvételét a névjegyzékbe. Eddig már több mint 375 ezer külhoni magyart vettek fel a központi névjegyzékbe. Négy évvel ezelőtt 193 ezren voltak jogosultak levélben szavazni.



A már regisztrált levélben szavazóknak a héten postázta a Nemzeti Választási Iroda a szavazási levélcsomagot, amelyben megtalálják a szavazólapot, a választó azonosításához szükséges nyilatkozatot, a kitöltési útmutatót, valamint egy kisebb borítékot a szavazatnak, egy nagyobbat pedig ennek a kisebb borítéknak és a nyilatkozatnak. Azok a választók, akik kérték, hogy személyesen vehessék át a szavazási levélcsomagjukat a kijelölt külképviseleteken, ezt hétfőtől tehetik meg.



A jelöltek a sorsolás sorrendjében szerepelnek a szavazólapon, és az szerzi meg a mandátumot, aki a legtöbb szavazatot kapta.



A választók pártra is szavazhatnak egy másik szavazólapon. Országos listát 23 párt állított, azok, amelyek legalább kilenc megyében és a fővárosban, legalább 27 egyéni választókerületben tudtak önálló jelöltet állítani. Négy éve 18 pártlista szerepelt a szavazólapon.



Az ANY Biztonsági Nyomdában (korábban Állami Nyomda) várhatóan a jövő héten befejeződik a szavazólapok nyomtatása: ott készülnek már egy hete a kétféle (a magyarországi, illetve levélben szavazásra külön készített) országos listás szavazólapok, a 106 egyéni választókerület szavazólapja, valamint a 13 nemzetiségi listás szavazólap.



A 13 országos nemzetiségi önkormányzat is listát állított az áprilisi voksolásra, ez azt jelenti, hogy minden nemzetiségnek lesz legalább szószólója az új Országgyűlésben. Ha pedig egy nemzetiség megszerzi az országos listás mandátum megszerzéséhez szükséges szavazatszám negyedét, akkor szavazati joggal rendelkező képviselőt küldhet a parlamentbe. Négy évvel ezelőtt 22 022 voksra lett volna szükség a kedvezményes mandátumhoz, ezt egyik nemzetiség sem érte el. Azt péntekig lehetett kérni, hogy nemzetiségi választóként regisztráljanak valakit, és így nemzetisége országos listájára szavazhasson - ezt több mint 60 ezren tették meg.



A választás egyéni választókerületi eredményét a külképviseleteken, illetve levélben leadott szavazatok hazaszállítása és megszámlálása után, várhatóan április 14-éig állapítják meg, az országos listás eredményt pedig várhatóan április 27-éig.