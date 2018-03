Választás 2018

6,2 millió forintra büntette a Tv2-t a Nemzeti Választási Bizottság

Több, mint hatmillió-kétszázezer forint büntetést szabott kit a Nemzeti Választási Bizottság (NVB) pénteki ülésén a kormánypárti Tv2 kereskedelmi televízióra, amiért az elmúlt hónapban a Mokka c. reggeli közéleti, és néha politikai témákat is tárgyaló műsorában szinte kizárólag a Fidesz-KDNP politikusai kaphattak szót, mivel a tévé ezzel megsértette a kiegyensúlyozott tájékoztatás követelményét a kampányidőszakban.



A panaszt emelő Jobbik rövid közleményben reagált a döntésre, amelyben hangsúlyozottan szóvá teszik, hogy eddig egyszer sem hívtak be a pártjukból politikust a kampányidőszakban a műsorban, pedig mind a Jobbikról, mind pedig miniszterelnök-jelöltjéről, Vona Gáborról számos súlyos állítást tettek a műsorban de reakcióra egyszer sem adtak lehetőséget, miközben a kormánypárt képviselői több tucatszor fejthették ki véleményüket, és ismételhették el kampányüzeneteiket.



Március 17-én az NVB hasonló határozatban egymillió forintra büntette a közmédiát is, mivel a kormánypárti túlsúly ott is kirívóan magas volt, ekkor az M1 hírcsatorna elkezdte rohamléptekben 5-5 percben behívni az ellenzéki pártok egy-egy képviselőjét.



A jelenlegi határozat ellen a Tv2-nek természetesen van módja fellebbezni, és egy esetleges későbbi bírósági döntés még a büntetés összegét is csökkentheti.