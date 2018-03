Befektetés

Több mint 1,2 milliárdot zároltak Szabó Zsolt államtitkár offshore cégének számláján - nem fizettek bankköltséget

Simon Gábor volt MSZP-elnökhelyettes 240 millió forintnyi összeget tartott egy osztrák bankban, az ügyész letöltendő szabadságvesztést kért rá. 2018.03.23 10:38 ma.hu

A Magyar Nemzet értesülése szerint Szabó Zsolt fideszes képviselő, Heves megye "erős embere" a tulajdonosa – feleségével együtt – annak a Belize-ben bejegyzett vállalatnak, amelynek számláján 4 865 000 dollár, vagyis 1,2 milliárd forint van.



Szabó a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára is, Hatvan polgármesterségéről azért mondott le, mert az önkormányzati tisztség összeférhetetlen volt az országgyűlési munkával.



A napilap hitelesített dokumentummal bizonyítja, hogy a Joy World Enterprise Ltd. tulajdonosa a fideszes képviselő, illetve felesége. A papír egyébként a számla zárolásáról szól, amire azért került sor, mert a tulajdonos nem fizette be a számlavezetés 300 dolláros költségét.



A Magyar Nemzet felidézi Simon Gábor volt MSZP-elnökhelyettes hasonló ügyét 2014-ből. Simon Ausztriában vezetett eltitkolt bankszámlát, amelyen 240 millió forintnyi összeget tartott. A lebukás után a szocialista párt felfüggesztette Simon párttagságát és képviselő-jelöltségét. Simon Gábort két hét múlva már gyanúsítottként hallgatta ki a rendőrség, illetve házkutatást is tartottak nála. Ügyében ítélet még nem született, az ügyész letöltendő szabadságvesztést kért rá.