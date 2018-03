Közlekedés

A BKV elismerte: beázik a 4-es metró

A BKV megerősítette, hogy beázik a 2014-ben átadott 4-es metró Bikás parki megállója. A társaság felszólította a kivitelezőt a probléma megoldására. 2018.03.21 19:20 ma.hu

Vödörben gyűjtik az esővizet a 4-es metró állomásain

Továbbra is beázik a 4-es metró több állomása – jelezték az InfoRádió hallgatói, és fényképeket is küldtek. A fotókon látszik, hogy egyes állomásokon, a többi között a Bikás Parknál több vödröt helyeztek ki, ezek többnyire meg is telnek, de az is látható a fényképeken, hogy az állomás falán jelentős mennyiségű víz folyik be a sínek közé a 2014-ben átadott állomáson.



Megkeresték a Budapesti Közlekedési Központot és a BKV-t, hogy mit tudnak a problémáról, hogyan és mikor szüntetik meg, és mennyire veszélyes, hogy rossz idő esetén a sínek közé folyik az esővíz.



A BKV sajtóosztálya közleményében megerősítette értesüléseiket, és kiemelte, hogy a vizesedési problémákat többször, garanciális és szavatossági időszakban is jelezték az érintett állomásokat építő vállalkozóknak. A BKV intézkedett is a helyzet megoldása érdekében: mivel a garanciális időszak már lejárt, a jogszabály által biztosított szavatossági időszak azonban még tart, a BKV – ahogy ezt már korábban többször megtette – újra felszólította a kivitelezőt a hiba kijavítására.



A Metróért Egyesület már tavaly novemberben jelezte, hogy beázik a 4-es metró Gellért téri megállója. A szervezet a közösségi oldalán több fotóval illusztrálta, hogy a világ 10 legszebb állomása közé választott megállóban mállik fal, és esnek le mozaikok.