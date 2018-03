Választás 2018

Márki-Zay Péter közzétette a legesélyesebb ellenzéki jelölteket

Az Index.hu számolt be arról, hogy Márki-Zay Péter, hódmezővásárhelyi polgármester összeszedte, kik a legesélyesebbek az idei választásokon. A politikus külön oldalt is létrehozott, ahol pontosan megtekinthetők a jelöltek: ITT. 106 körzetből 53-ban jelölte meg a legesélyesebb ellenzékieket.



A polgármester elmondta, hogy folyamatosan egyeztetnek a pártokkal, akiket arra kért, ne kampányoljanak azok ellen, akik esélyesebbek a győzelemre, fókuszáljanak inkább arra, hogy javítsák az eredményüket a listán.



A Közös Ország Mozgalom hamarosan újabb felméréseket fog végezni, valamint országos turnéra is indulnak.



A politikus táblázata szerint, Budapest leginkább a baloldal mellett teszi le a voksát, akárcsak Tolna és Nógrád, azonban Heves, Zala, Borsod és Jász a jobbik felé húz.