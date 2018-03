Választás 2018

Márki-Zay: Vona Gábor a legnagyobb ellenzéki párt vezetője lesz, ha a Jobbik nem lép vissza sehol

Vona Gábor április 8-a után a legnagyobb kormánypárt vezetője lesz, ha visszalépteti a jobbikos képviselő-jelölteket. Ha a 106 jobbikos sehol sem lép vissza, akkor Vona Gábor a választások után a legnagyobb ellenzéki párt vezetője lesz – nyilatkozta az atv.hu-nak Márki-Zay Péter, aki szokott erről jobbikosokkal is beszélni.



Márki-Zay Péter azt nem merné egy az egyben kijelenteni, hogy Vona Gáboron és a Jobbikon múlik, hogy lesz-e ellenzéki győzelem és kormányváltás április 8-án. Viszont Hódmezővásárhely polgármestere – aki ma, ahogy azt a zoom.hu tegnap megírta, előállt azzal az 53 ellenzéki jelölt nevével, akik összellenzéki támogatással nyerni tudnának a Fidesz jelöltjével szemben – az ATV főmunkatársának a Jobbik szerepe kapcsán azt mondta: Vona Gábornak el kell döntenie, hogy április 8-a után a legnagyobb kormánypárt vezetője, vagy a legnagyobb ellenzéki párt vezetője akar lenni.



"Vona Gábor április 8-a után a legnagyobb kormánypárt vezetője lesz, ha visszalépteti a jobbikos képviselő-jelölteket. Ha a 106 jobbikos sehol sem lép vissza, akkor Vona Gábor a választások után a legnagyobb ellenzéki párt vezetöje lesz" – mondta Márki-Zay Péter, hozzátéve: szokott beszélni jobbikosokkal, ezt el szokta mondani nekik is, mert szerinte nem okos dolog ragaszkodni ahhoz az "ostobasághoz", hogy a 106 jobbikos sehol sem lép vissza. "Remélem, hogy Vona Gábor, illetve a Jobbik akár a választások előtti utolsó napon is, de változtat a mostani álláspontján, és lesznek visszalépések" - mondta a polgármester, bár szerinte az egy kicsit késő lenne a választók eligazodása szempontjából.



Kérdésünkre azt mondta, Vona Gáborral nem beszélt arról, hogy a jobbikosok lépjenek vissza. De nincs is olyan pozícióban, hogy erről tárgyalnia kellene a Jobbik elnökével. "Ki vagyok én ehhez? Megtisztelő lenne esetleg egy beszélgetés Vona Gáborral, de nincs semmilyen felhatalmazásom, hogy én visszalépésekről tárgyaljak" – reagált kérdésünkre Márki-Zay Péter.



Arra, hogy sikerült-e elérni, hogy Hódmezővásárhelyen az MSZP-s jelölt visszalépjen a Jobbik javára, nemmel válaszolt, de egyértelművé tette: ö Vásárhelyen a Jobbikot támogatja, míg Szegeden a baloldali képviselő-jelöltet.