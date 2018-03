Nyugdíjasok

Április közepéig kézbesítik az Erzsébet-utalványokat

A küldeményeket április közepéig minden érintett megkapja - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért is felelős államtitkára kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Novák Katalin ismertette: a küldemény 4 darab 2000 forintos és 2 darab 1000 forintos, élelmiszerre és meleg ételre beváltható utalványt tartalmaz, érvényességük 2019 utolsó napján jár le, a küldeményt az értesítéssel a kézbesítést követően 10 napig a postán is át lehet venni.



Az át nem vett utalványok a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságához kerülnek, innen lehet május 31-ig utólag igényelni az újbóli kézbesítést - mondta az államtitkár.



A kormány döntése értelmében minden, 2018. március 1-jén nyugellátásra, illetve a vonatkozó kormányrendeletben meghatározott más ellátásra jogosult 10 ezer forintnyi Erzsébet-utalványt kap.



A kabinet harmadik alkalommal küld Erzsébet-utalványt a 2,7 millió, Magyarországon élő nyugdíjasnak és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek, a kézbesítés ezúttal is megszokott és bevált rendszer szerint működik - hangsúlyozta Novák Katalin.



Megjegyezte, az utalványokkal a kormány az idősek munkában eltöltött évtizedeit ismeri el. Hozzátette: az erről szóló döntést az tette lehetővé, hogy magyar gazdaság növekedési pályára állt, a GDP növekedése tartósan 4 százalék feletti, a kivitel rekordot döntött tavaly, a foglalkoztatottság aránya és a bérek folyamatosan emelkednek.



Az államtitkár elmondta, az idősek több évtizedes munkában eltöltött idejét a kormány eddig is elismerte a nyugdíjak folyamatos emelésével, miként a gyermeket nevelők és a középkorúak százezreinek is segíteni kíván a többi közt rezsicsökkentésekkel.



Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője közölte, hogy az eddigi tapasztalatok szerint várhatóan a nyugdíjasok több mint 80 százaléka a kézbesítőtől veszi át az Erzsébet-utalványokat.