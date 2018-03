Vádemelés

Robbanóanyagot állított elő otthonában egy budapesti férfi

A férfi által előállított robbanóanyag alkalmas volt az emberi élet kioltására, felrobbantása esetén 3-5 méter sugarú körben okozhatott volna súlyos, maradandó sérüléseket. 2018.03.20 12:39 MTI

Vádat emelt a Fővárosi Főügyészség kedden egy budapesti férfi ellen, aki tavaly nyáron rendkívül veszélyes, akár az emberi élet kioltására is alkalmas robbanóanyagot állított elő - közölte a fővárosi főügyész az MTI-vel.



Ibolya Tibor azt írta, a 30 éves férfi tavaly júliusban nagyobb mennyiségben különböző anyagokat szerzett be, és ezekből XI. kerületi lakóhelyén robbanóanyagot állított elő. A vegyületből 50-70 grammot egy műanyag palackba töltött, majd kiöntötte egy XXII. kerületi erdős területen.



A közlemény szerint a férfi által előállított robbanóanyag alkalmas volt az emberi élet kioltására, felrobbantása esetén 3-5 méter sugarú körben okozhatott volna súlyos, maradandó sérüléseket. Az úgynevezett másodlagos repeszek pedig közvetetten életveszélyes, akár halált okozó sérüléseket is okozhattak volna.



"A vádlott által előállított robbanóanyag megbízhatatlansága és veszélyessége miatt még engedéllyel sem állítható elő" - tette hozzá a fővárosi főügyész.



A Fővárosi Főügyészség a jelenleg más ügyben jogerős szabadságvesztés büntetését töltő férfit robbanóanyaggal való visszaéléssel vádolja.