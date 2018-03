Társadalom

Áldozatsegítő központ nyílt Miskolcon

hirdetés

A Borsod-Abaúj-Zemplén megyei székhelyen több, áldozatokkal foglalkozó civil, karitatív, állami és egyházi szervezet is tevékenykedik, az Igazságügyi Minisztérium ezekkel együttműködve az áldozatoknak nyújtható szolgáltatások színvonalának emelésére törekszik - mondta Vízkelety Mariann igazságügyi együttműködésért felelős államtitkár a hétfői átadáson.



A politikus a tárca közleménye szerint hozzátette: az áldozatsegítő központok országos hálózattá szervezésével szeretnék tudatosítani, hogy ha valaki áldozattá válik, nem hagyják magára, van hová fordulnia és minden szükséges segítséget megkap.



Az államtitkár kiemelte: a budapesti központ eddig mintegy 230 esetben nyújtott áldozatsegítő szolgáltatást; az ügyfelek 47 százaléka vagyon elleni erőszakos bűncselekménnyel kapcsolatban, 37 százaléka pedig élet, testi épség vagy egészség elleni bűncselekménnyel összefüggésben fordult a központhoz.



Mint mondta, a budapesti áldozatsegítő központ ügyfeleinek mintegy 40 százaléka vidéki volt, ez is indokolja, hogy vidéken is hozzanak létre hasonló központokat. A miskolcival az is a céljuk, hogy az módszertani és szakmai műhelyként segítse az áldozatokkal kapcsolatba kerülő szervezetek tevékenységét.



Az államtitkár azt is hangoztatta, biztosítani kívánják az áldozatsegítők által is nyújtott úgynevezett segítő beszélgetésen túl a pszichológus által vezetett egyéni krízisintervenciós ellátást, igyekeznek mindenkinek célzott segítséget felkínálni, törekedve arra, hogy a segítség a valós igényekhez, szükségletekhez igazodjon.



Vízkelety Mariann közölte: az áldozatvédelem, áldozatsegítés prioritást élvez a kormány számára, amely a közelmúltban elfogadott kormányhatározattal megerősítette felelősségét az áldozatsegítés terén, és feladatokat szabott a tárcának a már áldozattá vált emberek sérelmeinek hatékonyabb orvoslása érdekében.



Az Igazságügyi Minisztérium az elmúlt évben megfogalmazta az áldozatsegítés stratégiai céljait és kifejezésre juttatta, hogy a feladatok ellátásában a szakmai iránymutatáson túl közvetlenül is részt kíván venni - tette hozzá.