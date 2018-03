Mert biztonságos

Orbán: Magyarország fejlődik, ezt még a vak is látja

hirdetés

Magyarország fejlődik, ezt még a vak is látja - mondta Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn Tiszaújvárosban, a Mol-csoport és a japán JSR Corporation szintetikus gumit gyártó üzemének ünnepélyes avatásán, hozzátéve, hogy Magyarország azért fejlődik, mert biztonságos.



A kormányfő a közelgő parlamenti választással kapcsolatban kiemelte: fontos döntés előtt áll az ország. Ugyanis "beruházások és fejlesztések csak olyan országban vannak, amely biztonságos, amelynek biztonságos a jogrendszere, amelyben kiszámítható politikai viszonyok vannak, ahol nem rángatják a kormányrudat jobbra-balra" - fejtette ki.



Azt is mondta, hogy csak olyan országban vannak beruházások, ahol "a fizikai biztonság is rendelkezésre áll", vagyis nincs terrorveszély, és a közbiztonságot sem fenyegeti komolyabb kihívás. Magyarországon nem lesz bevándorlás, Magyarország nem lesz bevándorlóország, nem lesznek terrorcselekmények, továbbra is jöhetnek a nagybefektetők, külföldről is, és a magyar nagybefektetőket is fejlesztéseik folytatására biztatják - hangsúlyozta a miniszterelnök.



Megerősítette továbbá: ha bizalmat kapnak az áprilisi választáson, a következő ciklusban is minden évben meglesz a 4 százalékos gazdasági növekedés.



Összegzése szerint a választási kampány ellenére sem vonja kétségbe senki, hogy Magyarország fejlődött az elmúlt években, és fejlődni fog ezután is.



Beszédében Orbán Viktor az első számú nemzeti vállalatnak nevezte a Molt, és azt is mondta: a mostani üzemavatással Tiszaújváros újabb lépést tett abba az irányba, hogy Közép-Európa legjelentősebb vegyipari központja legyen.



Szavai szerint "a jövőt magyar nyelven írják Közép-Európában".



A Molt méltatva kiemelte: nemzeti nézőpontból a Mol beruházásai a legfontosabbak. "A Molt szeretjük, leginkább azért, mert a mienk, ez egy magyar, nemzeti vállalat (...), és mert magyar emberek munkáját látjuk benne" - fogalmazott, hozzátéve: a Mol maga a megtestesült magyar munka, tenni akarás, vállalkozókedv és munkafegyelem.

MTI/Czeglédi Zsolt

Orbán Viktor öt okot említett, amiért a Molt tartja az első számú nemzeti vállalatnak: a cég 8 ezer embernek ad munkát Magyarországon; közép-európai méretekben is jelentős a vállalat; a Mol nélkül nincs energiabiztonság az országban; elég erős ahhoz, hogy idecsábítson nagy nemzetközi cégeket; és jelentős adót fizet be a költségvetésbe.



"Ilyennek szeretnénk látni az egész magyar gazdaságot, mint amilyen a Mol: nagynak, modernnek, erősnek, versenyképesnek és magyarnak" - mondta a kormányfő.



Szerinte a magyar gazdaság akkor lesz egyensúlyban, ha a nemzetközi vállalatok mellett nagy magyar cégek is megjelennek és megerősödnek.



"Ez a jövő útja: egy nagy, magyar, közép-európai méretű, egész Európában jegyzett cég és egy még nála is nagyobb nemzetközi cég közös beruházása és fejlesztése, ilyenekből szeretnénk látni a jövőben minél többet" - mondta a Mol és a japán JSR közös vállalkozásáról.



A miniszterelnök külön is köszönetet mondott Japánnak, mivel japán cégek Magyarországon 25 ezer embernek adnak munkát.



A tiszaújvárosi szintetikusgumi-gyárról szólva közölte: ha a Mol ehhez hasonló beruházásokat akar a jövőben megvalósítani, számíthat a kormányzatra.



A Mol 2030-ig tervezett 1300 milliárd forintnyi befektetéséről megjegyezte: ez magasabb összeg, mint a Mercedes és az Audi magyarországi beruházásai együttvéve.



A kormányfő felidézte a Mol-részvények néhány évvel ezelőtti, orosz kézből történő visszavásárlását is, úgy fogalmazva: éles tárgyalások után, "vért izzadva" - "végül is hálát adva a Jóistennek, hogy Moszkvából hazatérhettünk" - vásárolták vissza a Mol-részvénycsomagot a vasárnap újraválasztott orosz elnöktől, Vlagyimir Putyintól, "aki nem a nemzetközi gyenge legények sorát szaporítja". "Ha akkor nem tudtuk volna a Mol-részvénycsomagot visszavásárolni, akkor ilyen beruházásokhoz (mint a tiszaújvárosi) aligha tudtunk volna betársulni a magyar adófizetők pénzéből" - jelezte Orbán Viktor.