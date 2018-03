Fővárosi Törvényszék

Mentőt kellett hívni a bíróságra a Teréz körúti robbantóhoz

hirdetés

Tanúk meghallgatásával folytatódott hétfőn reggel a Fővárosi Törvényszéken P. László pere. A Teréz körúti robbantót vezetőszáron hozták a terembe, majd nem sokkal ezután háborogni kezdett, azt akarta, engedjék ki - írja a Bors.



A lap szerint a bíró ezután felvilágosította, hogy jelenleg a büntető tárgyalása zajlik, ezen részt kell vennie. A szabadlábra helyezését pedig első fokon elutasították.



"Akkor minek vagyok itt, vigyenek vissza! Fáradt vagyok, semmi kedvem itt lenni!" - fakadt ki erre P. László. A bíró ezután rendre utasította, erre a férfi tüntetőleg ásítozni kezdett, csörgette a bilincsét, jelezve, mennyire nem érdekli a per. Ezután a Bors szerint lefeküdt a földre.



Az mno.hu ugyanakkor azt írja, P. László a vádlottak padjára feküdt le, mondván, nem tud pihenni az előzetesben.



A vád szerint a huszonéves fiatalember 2016. szeptember 24-én késő este Budapesten a VI. kerület, Teréz körúton egy általa készített és működésbe hozott pokolgéppel életveszélyesen megsebesített két arra haladó rendőrjárőrt. A robbantás célja az volt, hogy megszerezze fegyvereiket. A két rendőr életét csak a gyors és szakszerű orvosi beavatkozás menthette meg.



Az elkövető nem sokkal később emailt küldött a Belügyminisztériumnak, melyben leírta, hogyan, miből készítette a bombát, és azt is jelezte, hogy lesznek követelései. Egy másik el nem küldött, de a számítógépén megtalált emailben pedig már újabb halálos kimenetelű robbantásokkal fenyegetve egymillió eurót követelt volna.



A fiatalembert a cselekmény után néhány héttel, 2016 októberében elfogták, azóta előzetes letartóztatásban van. A nyomozás során néhány hónapig nem tett érdemi vallomást, 2017 februárjától azonban több ízben hosszan, részletesen beszélt az ügyészek előtt saját magáról és vádbeli cselekményéről is. A nyomozás során a fiatalember még többször is azt mondta az ügyészeknek, e vallomásait kényszer, fenyegetés, befolyásolás nélkül tette és fenntartja.