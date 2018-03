Választás 2018

Szél Bernadett nyilvános vitára hívja fideszes ellenfelét

hirdetés

Nyilvános vitára hívta Szél Bernadett, az LMP miniszterelnök-jelöltje választókerületi fideszes ellenfelét, Csenger-Zalán Zsoltot.



Szél Bernadett vasárnap a választókerületében, Budakeszin tartott sajtótájékoztatóján ezt azzal indokolta: a térségben komoly adóssága van a Fidesznek, Csenger-Zalán Zsolt, aki jelenleg is Budakeszi és Budaörs országgyűlési képviselője, keveset tett az ott élőkért, szerinte sokkal inkább a Fideszt képviselte a parlamentben.



Kijelentette: nincs szükség a közéletben nulla teljesítményt nyújtó politikusokra.



Kifogásolta, hogy Csenger-Zalán Zsolt számos fontos kérdésben "néma maradt", például amikor a településektől elvették az iskoláktól, amikor útdíjat vetettek ki a térségre, de a közösségi közlekedés fejlesztéséről sem fejtette ki véleményét.



Szerinte ha Csenger-Zalán Zsolt nemet mond a felkérésére, azzal megfutamodik.



Az LMP társelnöke azt mondta, bár ő maga a Fidesz legesélyesebb kihívója Budakeszin, győzelmének feltétele, hogy a Jobbikkal is megegyezés szülessen, a kormányváltás érdekében lehetőleg országos szinten.



Szél Bernadett az ellenzéki pártok közötti választási egyeztetésekkel kapcsolatos kérdésekre azt felelte: pártja minden találkozón jelen lesz, vasárnap a Gyurcsány Ferenc DK-elnök által kezdeményezett egyeztetésen is, de hétfőn Vona Gáborral, a Jobbik elnökével is tárgyal. Ezektől a találkozóktól azt várja, hogy az ellenzéki oldal két egymástól legtávolabb lévő blokkja szóba áll egymással a kormányváltás érdekében.



Úgy ítélte meg: egyeztetésre van szükség akkor, amikor a miniszterelnök fenyegeti az ellenzéki oldalt és az ellenzéki szavazókat a saját nemzeti ünnepünkön. Utóbbit fordulópontnak nevezte, amelynek jelentőségét szerinte később érti majd meg az ország.