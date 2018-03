Időjárás-jelentés

Hófúvás, hótorlaszok - káosz országszerte

Az ország nagy részén további havazásra, viharos szélre, hófúvásra figyelmeztetnek. Több megyére vasárnapra is kiadta a legmagasabb fokú figyelmeztetését a meteorológiai szolgálat. 2018.03.18 07:28 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

10:00

Több helyen szünetel a vonatközlekedés

Mezőkeresztes-Mezőnyárád és Emőd között hóátfúvás miatt ideiglenesen mindkét vágányon szünetel a vonatközlekedés, a Kál-Kápolna-Kisújszállás vonalon Kisköre és Kunhegyes között nem járnak a vonatok feljegesedés miatt, a Debrecen-Tiszalök vonalon pedig hótorlasz akadályozza vonatközlekedést Hajdúnánás és Hajdúdorog között - közölte a Mávinform vasárnap délelőtt. A tájékoztatás szerint a keleti országrészben 30-90, esetenként 90-120 perccel hosszabb a menetidő. A Budapest-Hatvan-Miskolc, a Budapest-Szolnok-Debrecen-Nyíregyháza-Záhony és a Budapest-Szolnok-Békéscsaba vonalak a leginkább érintettek, de a csatlakozó szakaszokon is jelentősen nőttek az eljutási idők. A szakemberek folyamatosan dolgoznak a váltók megtisztításán és a műszaki berendezések helyreállításán.

9:00

Megszűnt a forgalomkorlátozás az M3-as autópályán

Megszűnt a forgalomkorlátozás az M3-as autópályán - közölte az Útinform vasárnap délelőtt. Az időjárási viszonyok miatt elrendelt intézkedés a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket érintette. A teherautókat és kamionokat a 18-as kilométernél lévő parkolóba terelték, az M31-es autópályáról sem hajthattak fel az M3-asra.

Többnyire elakadt járművekhez riasztották a tűzoltókat Szabolcsban

Főként elakadt, árokba csúszott járművekhez riasztották a tűzoltókat a szombat éjjeli hóvihar nyomán Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. Több helyen átmenetileg nem volt áram, több tanyabokor nehezen megközelíthető a megyében - közölte a térségi katasztrófavédelmi igazgatóság vasárnap reggel az MTI-vel.



A tűzoltók az M3-as autópályán, a 4-es és a 36-os főuton, Nyíregyházán, Szakolyban, Gulács és Jánd között, valamint Nyírbátor és Nyírvasvári között nyújtottak segítséget baleseteknél, amelyekben összesen hárman sérültek meg.



Nyíregyházán egy reklámtáblát szakított le a szél, míg a Pazonyi úton lévő cirkuszi sátor tetején gyűlt össze nagy mennyiségű hó, s a csapadék súlya veszélyeztette a berendezéseket.



A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint több helyen átmenetileg szünetelt az áramszolgáltatás a hirtelen jött téli időjárás miatt. Nagykállóban 1500 fogyasztót érintett a kimaradás, Nyírmihálydiban és Nyírlugoson néhány utcában okozott üzemzavart, de a szolgáltató már elhárította a hibát. Kemecsén még vasárnap reggel is dolgoztak a helyreállításon az áramszolgáltató munkatársai.



Elzárt település nincs, viszont több tanyabokor nehezen megközelíthető a megyében. Emellett a 36-os főúton a nagycserkeszi elágazás és Tiszavasvári között, valamint a 38-as főúton Nyírtelek és Tiszanagyfalu között hóátfúvás miatt zárták le az utat a közlekedési hatóság szakemberei, a tűzoltóegységek pedig folyamatosan dolgoznak.

A legtöbb hó Szabolcsban hullott, helyenként több mint 20 centi. Az erős szél hordja a havat. Főként keleten ónos eső teszi jégpáncéllá az utakat.

8:00

HM: a katonák továbbra is készenlétben állnak

A katonák segítségére is számíthatnak a szélsőséges időjárásban a magyar emberek - közölte a Honvédelmi Minisztérium (HM) vasárnap reggel az MTI-vel. A közleményben kiemelték, hogy a katonák továbbra is készenlétben állnak. Eddigi tevékenységük során - szombat éjszaka és vasárnap reggel - több, árokba csúszott jármű mentésében nyújtottak segítséget az M3-as autópályán és a 4-es számú főúton.



A Magyar Honvédség - az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság segítésére - készenlétbe helyezte azokat a munkacsoportokat és haditechnikai eszközöket, amelyekkel szükség esetén segíteni tudnak a bajba jutott állampolgároknak, valamint hatékonyan részt vehetnek a katasztrófavédelmi szakemberek munkájában is - írták.



A Magyar Honvédség szombat délután óta hét helyszínen lát el folyamatos készenlétet különböző nagy teljesítményű eszközökkel, teherautókkal, lánctalpas eszközökkel, terepjárókkal és helikopterekkel, a személy- és vagyonmentés érdekében az autópályák és főbb közlekedési útvonalak közelében, biztosítva ezzel az utak folyamatos járhatóságát.



A szentesi, a szolnoki és a debreceni katonák nagy erőkkel állnak készen arra az esetre, ha segíteniük kell a bajba jutott embereken. A Magyar Honvédség (MH) arra is felkészült, hogy szükség esetén az eddig nem érintett nyugat-magyarországi területekre a kellő erőket átcsoportosítsa. Az MH Egészségügyi Központ (budapesti Honvédkórház) is készen áll arra, hogy nemcsak a honvédség állománya, de sérült állampolgárok ellátásának irányítását is végezze. A társszervekkel az együttműködés és az összeköttetés folyamatos - olvasható a HM közleményében.

Elzárt útszakaszok Borsod megyében

A rendkívüli időjárás miatt kialakult útviszonyok következtében Borsod-Abaúj-Zemplén megyében több útszakasz is járhatatlanná vált - közölte Dobi Tamás, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense az MTI-vel vasárnap reggel. Borsod-Abaúj-Zemplén megyében a 7 óra 30 perces adatok szerint a havazás és hóátfúvások miatt Gesztely és Újharangod, Tiszalúc és Gesztely, Köröm és Tiszalúc, Gelej és Mezőnagymihály, Taktaharkány és Újharangod közötti útszakaszok járhatatlanok.

7:00

OKF: több száz esethez riasztották a tűzoltókat

Országszerte alakultak ki magas hótorlaszok, csúszós útszakaszok, többfelé vezetékszakadásokat okozott az intenzív havazás, hófúvás, illetve az ónos eső - derül ki az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (OKF) vasárnap reggeli összesítéséből. Hajdu Márton, az OKF szóvivője az MTI-nek azt mondta: az ország hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltóegységeit néhány óra leforgása alatt több mint háromszáz helyszínre riasztották.



Szombaton intenzív havazással járó csapadékhullám érkezett Magyarország északkeleti térsége fölé, amely Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye útjain hótorlaszokat és hóakadályokat emelt, az ónos eső pedig több helyen csúszós útszakaszokat okozott.



A nagy szél az öt érintett megye számos útján több tíz centiméter magas hótorlaszokat emelt. Az ónos esőzés következtében csúszóssá vált utakon autóbuszok, hókotrók, kamionok, autószállító trélerek és személyautók hajtottak le az úttestről, kidőlt fák vezetékeket szakítottak le és utakat zártak el.



A hófúvás miatt az Országos Meteorológiai Szolgálat vasárnapra is harmadfokú figyelmeztetést adott ki Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyére. Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád megyében másod-, Budapesten és Pest, Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Zala megyében elsőfokú figyelmeztetés van érvényben.



A további havazás miatt Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van érvényben elsőfokú figyelmeztetés. Békés, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében az ónos eső miatt van kiadva elsőfokú figyelmeztetés. Borsodban, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében viharos szélre is figyelmeztetnek.

Több mint négyezer helyen szünetel az áramszolgáltatás Békésben

Összesen négyezer-hétszáznegyven fogyasztási helyen szünetel az áramszolgáltatás vasárnap reggel a Békés megyei Ecsegfalva, Bucsa, Kertészsziget, Gyomaendrőd és Nagylapos településeken - közölte a katasztrófavédelem. A szakemberek már dolgoznak a szolgáltatás helyreállításán.

Jelentősen nőttek a menetidők Kelet-Magyarország vasútvonalain

A havazás és a jegesedés felsővezetéki, illetve váltóműködési hibákat okoz, ezért Kelet-Magyarország vasútvonalain 30-90 perccel hosszabb menetidővel közlekednek a személyszállító vonatok - közölte vasárnap reggel a Mávinform. Az utazók az aktuális helyzetről tájékozódhatnak a MÁV-csoport honlapján (www.mavcsoport.hu), a Vonatinfó alkalmazásban, illetve a telefonos ügyfélszolgálatnál (+3613494949).

Fennakadás a Füzesabony-Debrecen vasútvonalon

Kisköre és Kunhegyes között egy személyvonat feljegesedés miatt elakadt, majd visszatolatott Kisköre állomásra - közölte vasárnap reggel a Mávinform. Hozzátették: Kunhegyes felé ideiglenesen szünetel a vonatforgalom, ezért a Füzesabony-Debrecen vonalon kora délelőtt néhány járat esetében 30-60 perccel hosszabb lehet a menetidő.

6:00

Korlátozzák a kamionforgalmat az M3-ason

Korlátozzák a 7,5 tonnánál nehezebb tehergépjárművek forgalmát az M3-as autópályán - közölte vasárnap reggel az Útinform. Az érintett járműveket a 18-as kilométernél lévő parkolóba terelik, és az M31-es autópályáról sem hajthatnak fel.

Megindult a forgalom Füzesabonynál - de továbbra is havas az úttest!

A rendőrök az M3-as autópálya füzesabonyi lehajtójánál vasárnap 6 óra 15 perckor feloldották a Nyíregyháza irányába vezető sávok lezárását - közölték a police.hu-n. Korábban hóeltakarítás miatt rendelték el a zárást. A folyamatos takarítás ellenére is havas az úttest - figyelmeztetett a rendőrség.

Felborult egy tréler az M1-es autópályán

Felborult egy utánfutóként húzott tréler az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán, a 79-es kilométerénél vasárnap kora reggel, a sztráda érintett szakaszát félpályán lezárták a műszaki mentés idejére - közölte katasztrófavédelmi főigazgatóság. Elsődleges információink szerint a balesetben egy ember megsérült, ezért őt a mentők kórházba viszik.

Több megyében továbbra is harmadfokú a figyelmeztetés

Az ország nagy részén további havazásra, viharos szélre, hófúvásra figyelmeztetnek. Több megyére vasárnapra is kiadta a legmagasabb fokú figyelmeztetését a meteorológiai szolgálat.





5:00

Szinte teljesen helyreállt az áramszolgáltatás Hajdú-Bihar megyében

Szinte teljesen helyreállt az áramszolgáltatás Hajdú-Bihar megyében, ahol előzőleg több mint hatezer háztartás maradt áram nélkül a rossz időjárás miatt - közölte az MTI-vel az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság vasárnap. Hajdú-Bihar megyei Báránd, Sárrétudvari, Biharnagybajom és Földes településeken összesen 6164 fogyasztónál nem volt áram. Vasárnap reggel már csak Földes néhány fogyasztási helyén szünetelt a szolgáltatás.

4:00

M3 - Hókotrók várakoznak a lezárt pályán

3:00

Északi sarkkör - M3

2:00

Megdőlt villanyoszlopok helyreállítása miatt lezárták a 33-as főutat Besenyőtelken

Megdőlt villanyoszlopok helyreállítása miatt teljes szélességében lezárták a 33-as főutat Besenyőtelek belterületén - közölte a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője vasárnap az MTI-vel. Soltész Bálint tájékoztatása szerint péntek este az erős szél miatt a 33-as számú főút mentén több villanyoszlop megdőlt a településen, melyek helyreállítását az áramszolgáltató megkezdte. A munkák idejére az érintett útszakaszt a rendőrség teljes szélességében lezárta. A Tiszafüred felől érkező gépjárműveket Mezőtárkány felé, a Füzesabony felől érkezőket pedig a településen belül kerülőútra terelték - tette hozzá.