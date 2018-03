Ügyészség

Bakanccsal rúgták, haját tépték diáktársuknak a brutális tinilányok

2018.03.14 ma.hu

Egy hatvani iskolában tanuló 16 és 17 éves vádlott megállapodott abban, hogy az egyikük sértettel kialakult nézeteltérését úgy fogják rendezni, hogy az iskola előtt, a nyílt utcán, az iskolatársaik szeme láttára megverik őt. Ennek megfelelően a 7. tanóra befejezését követően az iskolából kilépő lányt a karjainál fogva látványosan megragadták, és annak ellenére, hogy ő szeretett volna a fogásból szabadulni, az iskolából kilépő közel száz diák előtt az utcára vezették, abból a célból, hogy megverjék, miközben számonkérően kiabáltak vele. Ezt követően a két vádlott az utcán, közösen, folyamatosan bántalmazta a sértettet, pofon ütötték, a fejét egy beton oszlophoz verték, a haját tépték, majd a földre került sértettet több alkalommal meg is rúgták. Az eseményeket észlelte egy éppen arra közlekedő férfi, a sértett segítségére akart sietni, de a helyszínre korábban érkező III. rendű vádlott, aki a sértettet bántalmazó egyik fiatalkorú lány barátja volt, feltartóztatta, mellkasánál ellökte őt, ezzel a sértett bántalmazásának folytatását segítette.



A diáklány a bántalmazás következtében a fején és a fülén zúzódást szenvedett, amelyek 8 napon belül gyógyuló sérülések. Figyelemmel azonban a sértett által elszenvedett sérülések összes körülményére, anatómiai elhelyezkedésére és jellegére, így arra, hogy a sértett homlokát bakanccsal rúgták meg, a jelenleginél súlyosabb, 8 napot meghaladó gyógytartamú sérülések is kialakulhattak volna.



Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség a két fialatkorú vádlottal – mint társtettesekkel –szemben tizennyolcadik életévét be nem töltött személy sérelmére, aljas indokból elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette és súlyos testi sértés bűntettének kísérlete miatt, míg a felnőtt korú társukkal szemben bűnsegédként elkövetett súlyos testi sértés bűntette miatt nyújtott be vádiratot.



Az Egri Járási és Nyomozó Ügyészség mindhárom vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetés kiszabására, valamint arra is indítványt tett, hogy a bíróság rendelje a fiatalkorúak pártfogó felügyeletét is.