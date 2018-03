Erőszak

Összevert a biztonsági őr egy utast - reagált a BKK

Összevert egy férfit a BKK biztonsági őre a budapesti 4-es, 6-os villamoson. Egyetlen utas sem lépett közbe, de valaki telefonnal rögzítette a bántalmazást. Azóta eljárás indult a biztonsági őr és a megvert utas ellen is. Felkavaró képek következnek.

Durván elbántak egy utassal a 4-es, 6-os villamoson a napokban. A BKK biztonsági őre szinte megállás nélkül vert egy férfit. Még a földön is ököllel ütötte, majd fejbe rúgta a magatehetetlennek látszó embert. A felvételt egy utas készítette.



Több szemtanúja is volt a biztonsági őrök intézkedésének, de senki nem lépett közbe. A személy- és vagyonvédelmi szakmai kamara szerint az őrök csak úgymond arányos méretű testi kényszert alkalmazhatnak.



Német Ferenc, a Személyi- és Vagyonvédelmi Szakmai Kamara alelnöke szerint elő szokott fordulni, hogy a letepert utasra rátérdelnek. Persze az illető úgy érezheti, hogy neki indokolatlanul térdeltek a nyakára.



Az utasok szerint is vétkes lehetett valamiben a megvert férfi, de azt elítélték, ahogyan a biztonsági őr leszámolt vele.



A mostani túlkapás után a kiérkező rendőrök a megvert férfit vitték be. A Budapesti Rendőr-főkapitányság szerint „tekintettel arra, hogy az utas a jegyellenőrt ellökte, ezért vele szemben büntetőeljárás indult közfeladatot ellátó személy elleni erőszak megalapozott gyanúja miatt”. A nyomozók, mint írták, csak az eljárás során szereztek tudomást arról, hogy a jegyellenőrt ellökő utast is bántalmazta egy biztonsági őr. Már őt is kihallgatták, súlyos testi sértés kísérletével gyanúsítják.



A cége alvállalkozója a BKK-nak. Elvileg „határozott, jogszerű, udvarias, kulturált, a szolgáltatói attitűdnek megfelelő viselkedést" kellett volna tanúsítania az őrnek. A BKK elfogadhatatlannak tartja a történteket.