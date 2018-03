Tragédia

VV Fanni-gyilkosság: nyilvánosságra került a vádlott vallomása

A férfi vallomása szerint november 20-án, az eltűnése - és a rendőrség gyanúja szerint egyben halála - napján azért kereste fel Fannit, hogy bevegye őt a cégébe. 2018.03.13 05:38 ma.hu

Az előzetesben ülő B. László egykori ügyvédje – egyben nagybátyja – elárulta a Blikknek, hogyan látta az ominózus nap eseményeit volt ügyfele, aki feloldotta őt a titoktartás alól.



„A lány munkanélküli volt, és Laci fel tudott volna venni utána állami támogatást” – mondta Brodmann Péter, aki szerint ez is azt bizonyítja, hogy a férfinak élve többet ért a lány, mint holtan. Az ügyvéd hozzátette: Lászlónak a Fannival közös ismerősük mondta meg, hova vigye a lányt.



„Amikor László megérkezett, a lány alélt volt, ő pedig feltételezte, hogy valamilyen szer hatása alatt állhatott. Azt mondta neki egy közös ismerősük, hogy vigye a lányt egy megadott helyszínre egy megadott időpontra. Ekkor követte el a legnagyobb hibát, hogy nem a mentőket vagy a rendőröket hívta. Jóhiszeműen¬ úgy gondolta, a lány sem akarná, hogy kórházba vigyék, mert akkor bajba kerülhetne ő is és az is, aki a szert Fanninak adta – magyarázta az ügyvéd.



Egykori védence azt mondta Brodmannak, hogy ezek után az autójába tette a magatehetetlen Fannit. Ekkor készített róluk felvételeket a biztonsági kamera. Azt soha nem is tagadta, hogy ő látható a fotókon a magatehetetlen lánnyal.



Végül elment a megadott helyre, átadta Fannit, majd László elutazott Siófokra. Többet azügyről nem tud. Az ügyvéd szerint az sem lehetetlen, hogy Fanni még életben van.



A család ügyvédje szerint azonban „ez egy életszerűtlen zagyvaság”. Szerinte ugyanis több ponton is lehet cáfolni az elhangzottakat.