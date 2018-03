Ellátás

Mindenki elvárja a mentősöktől a csodát, de alig becsülik meg őket

Megbecsülésre lenne szükségük a mentődolgozóknak - erről beszélt a Magyarországi Mentődolgozók Szövetségének (MMSZ) elnöke az ATV Start című műsorban. Kusper Zsolt egészen elképesztő történetekről mesélt, hogy mivel kell mindennapjaik során találkozniuk. Az életmentés ugyanis nem könnyű, főleg akkor, ha a beteghez is nehezen tudnak hozzáférni.



Hogy mire lenne szükségük a mentősöknek, Kusper Zsolt azt mondta az ATV Start című műsorban: megbecsülésre, mert az eszközök és a technika már javult az utóbbi időben.



A legutóbbi, halálesettel végződő újraélesztéses történettel kapcsolatban kifejtette, hogy nem kifejezetten a fának köszönhető a leányfalui beteg halála. Miután a bajtársaktól informálódott, azt is elmondta, hogy valószínűleg e nélkül sem tudták volna megmenteni a férfi életét, noha a kollégái mindent megtettek.



Az viszont tény, hogy a fa akadályoz, még ha a polgármester azt is gondolja, hogy egy személyautóval el lehet férni mellette - mondta el a mentődolgozók elnöke, majd hozzátette: azt nem lehet elfelejteni, hogy a mentőkocsi nagyobb méretű jármű, mint egy autó. Elmesélte azt is, hogy a kivonuló segítők azért nem jutottak el a mentővel a házig, mert az említett fa megakadályozta ebben őket. Abban a tekintetben pedig jelentős távolságot kellett megtenniük, hogy újraélesztéshez vonultak ki, ahol eszközöket is kell magukkal vinniük, és ha bármiért vissza kell fordulni, legyen az egy gyógyszer, akkor sem szerencsés, mert itt a percek, másodpercek is számítanak.



Kusper Zsolt egészen megdöbbentő dolgokat is elárult, például, amikor egy illető a párjához hívta a mentőt, de a frissen felmosott kő miatt először a lábbelit kellett levenniük. Gyakori az - mesélte tovább a műsorban -, hogy a kutyák miatt nem tudnak bemenni, miközben életet menteni indultak. Sőt, olyan is volt, hogy egyszerre 17 eb várta őket a helyszínen. Az sem teszi könnyebbé a mentést, hogy sok helyen túlságosan is be van biztosítva a lakás, ajtórácsokkal, zárral stb., ilyenkor pedig más szervek segítségére van szükség ahhoz, hogy bejussanak a beteghez- magyarázta.



Elmondta, gyakori a verbális támadás is feléjük, mert nem értik az emberek, hogy miért nem a közeli mentőállomásról vonulnak ki a szolgálatosok. Kiemelte: a mentőszolgálat, ha riasztást kap, nappal egy, éjjel két percen belül elhagyja a mentőállomást, ha menet közben kapnak jelzést, abban az esetben azonnal indulnak.