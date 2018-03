Emberölés

Elrendelték a tornyospálcai gyilkos ideiglenes kényszergyógykezelését

A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy január 20-án reggel tornyospálcai lakóházukban többször megszúrta édesapját, aki a helyszínen életét vesztette. 2018.03.12 14:28 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Beszámíthatatlanság miatt elrendelte a Nyíregyházi Járásbíróság a tornyospálcai emberölés gyanúsítottjának ideiglenes kényszergyógykezelését - közölte a Nyíregyházi Törvényszék sajtószóvivője hétfőn az MTI-vel. A végzés jogerős.



Toma Attila közleményében azt írta, a bíróság emellett elrendelte a férfi előzetes letartóztatásának megszüntetését.



A nyomozás adatai szerint a férfi továbbra is megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy január 20-án reggel tornyospálcai lakóházukban többször megszúrta édesapját, aki a helyszínen életét vesztette.



A gyanúsított elmebetegségben szenved, emiatt képtelen volt a cselekménye következményeinek felismerésére, az elkövetéskor beszámíthatatlan volt - ismertette az igazságügyi elmeorvos szakértői véleményt a bírósági szóvivő. Mint írta, a férfi jelenleg is pszichiátriai gyógykezelés alatt áll, a bűncselekmény elkövetésekor betegségének aktív tünetei fennálltak, enyhébb formában jelenleg is fennállnak, így nem kizárható ki a bűnismétlés veszélye.



Toma Attila megjegyezte, a büntetőeljárási törvény értelmében meg kell szüntetni annak a gyanúsítottnak az előzetes letartóztatását, akinek az ideiglenes kényszergyógykezelését a bíróság elrendelte. Az ideiglenes kényszergyógykezelést az Igazságügyi Megfigyelő és Elmegyógyintézetben hajtják végre.



A most 36 éves férfi 2003-ban a barátnőjét ölte meg: féltékeny volt rá, gyakran bántalmazta, majd elhatározta, hogy megöli. A 21 éves kisvárdai nőt augusztus 17-én diszkózást követően egy elhagyatott helyre csalta és ott rendkívüli kegyetlenséggel végzett vele.



A férfit - az orvos szakértői vélemény szerint kóros tudathasadásos elmeállapotára tekintettel - 2004 februárjában jogerősen felmentette a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság. A bírói tanács ugyanakkor elrendelte a betegsége miatt nem büntethető fiatalember kényszergyógykezelését, mivel tartani lehetett attól, hogy hasonló erőszakos cselekményt követhet el. A férfit nem sokkal később szabadon engedték, majd szüleinek gyámsága alá helyezték.