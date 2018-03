Állati

Megérkezett őrhalmi fészkébe a jeladós fehér gólya, Báró

Korábban Orbán Zoltán a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője a Sokszínű Vidéknek arról beszélt, több dolog is aggodalomra ad okot. Például, hogy a madár még nem ért haza és hogy tavaly szeptember óta nem adott magáról jelet.



Vasárnap aztán kiderült, semmi ok nem volt az aggodalomra. Az őrhalmi bekamerázott fészekbe megérkezett az állat, ahogy azt a fotó is bizonyítja - írta a Sokszínű vidék.



Báró tavaly is az elsők között, március 3-án érkezett meg teleléséből Magyarországra - olvasható a lap cikkében. Ennek a hátterében egyébként az áll, hogy társaitól eltérően csak Kis-Ázsiába, Izrael környékére vonul, ami több ezer kilométer megtakarítást jelent.