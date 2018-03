Ilyen is van

Kisfiával indult késelni egy féltékeny magyar nő Bécsben

Konyhakéssel rontott be hétfőn egy magyar nő egy háromcsillagos szállodába Bécsben, a Kulmgassén. Vele volt hatéves kisfia is. A nő a hűtlennek vélt férjét kereste a szállodában - írja a Bors a Heute.at alapján.



A nő megfenyegette a hotel egyik alkalmazottját, mindezt a kisfiú is végignézte. Eközben a szálloda dolgozói riasztották a rendőrséget, akik az épület előtt szerelték le a nőt. A kisfiú zokogott a félelemtől.



A nő nem hagyta magát könnyen elfogni, olyan hevesen rúgkapált, hogy egy rendőrön nyílt sebet ejtett. A kést bedobta a csatornába, ám a tűzoltók felhozták onnan. A nő jelenleg őrizetben van.