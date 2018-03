Járvány

Levonulóban az influenzajárvány

hirdetés

Február 26. és március 4. között 56 800 beteg kereste fel orvosát az egy héttel korábbi 68 950-hoz képest - derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma kórházhigiénés és járványügyi felügyeleti főosztályának legfrissebb, szerdán közzétett jelentéséből.



A közlés szerint a 9. héten a fővárosban és 14 megyében csökkent, egy területen nem változott és három megyében (Győr-Moson-Sopron, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Zala megye) emelkedett az influenzás tünetekkel orvoshoz forduló betegek száma.



Az orvosnál megjelent betegek kormegoszlásában lényeges változás nem történt, továbbra is a betegek 31,4 százaléka gyermek, 34,1 százaléka 15-34 éves fiatal felnőtt volt.



Az Országos Közegészségügyi Intézetben elvégzett virológiai vizsgálatok továbbra is az influenza B vírusok dominanciáját mutatták.



Az influenzajárvány miatt az ország legtöbb kórházában, ápolási intézményében továbbra is látogatási tilalom van érvényben.