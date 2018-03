Gázszámla

Orbán: téli rezsicsökkentésről döntött a kormány

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán, a Facebook-oldalára feltöltött videóban jelentette ezt be.



A kormányfő közölte, a kedvezményt megkapják a távfűtést használók is. Ennek részleteit Kósa Lajos megyei jogú városok fejlesztéséért felelős tárca nélküli miniszter tárgyalja meg az önkormányzatokkal - tette hozzá.



Elmondta, a hagyományos módon fűtő, szenet vagy fát használó emberek esetében megnövelik az erre a célra szolgáló szociális pénzügyi keretet egymilliárd forinttal. Az intézkedés végrehajtásával Pintér Sándor belügyminisztert bízták meg.



Orbán Viktor az intézkedéseket azzal indokolta, hogy az elmúlt hetekben rendkívüli hideg volt Magyarországon, megnőtt a családok gázfogyasztása és megnőtt a rezsiszámla.



Emlékeztetett, Magyarországon a nemzeti kormány volt az első, amely csökkentette a rezsit. "E mellett a politika mellett a jövőben is kitartunk" - jelentette ki Orbán Viktor.



A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy a kormány az idősügyi tanács javaslatára döntött arról, hogy - immár harmadjára - tízezer forintos Erzsébet-utalványt küld a nyugdíjasoknak.



Elmondta, a 4 százalékos gazdasági növekedés és a jó gazdasági eredmények adnak erre lehetőséget.



Orbán Viktor azt mondta, megfontolták a tanács javaslatát és örömmel tesznek annak eleget, mert meggyőződésük szerint a gazdaság teljesítményéből a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.



"Tiszteletet érdemelnek. Örülök, hogy megtaláltuk a módját, hogy ezt kifejezhessük" - fogalmazott az Országházban készült felvételen a kormányfő.