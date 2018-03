Vádemelés

Ütötte, rugdosta a börtönőröket és rabtársait a 19 éves férfi

Egy előzetes letartóztatását töltő 19 éves férfi háromszor támadt börtönőrökre és két fogvatartottat is bántalmazott a Fővárosi Büntetés-végrehajtási Intézetben, vádat emeltek ellene. 2018.03.07 10:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Fővárosi Főügyészség közleménye szerint a férfi még 2015-ben a börtön fürdőjében egy társával együtt - előzetes szóváltást követően - többször ököllel megütött egy másik fogvatartottat, majd az ütések miatt földre került sértettet több alkalommal megrúgták. Egy hónappal később a zárkatársával kezdett verekedni, őt is ököllel ütötte a fején és a testén.



Az őrök felszólították, hogy hagyja abba a bántalmazást és nyújtsa ki a kezét a zárkából a bilincseléshez, de a férfi nem engedelmeskedett; az őrök végül kikísérték a zárkából, de továbbra is erőszakos és agresszív volt, folyamatosan szidalmazta és fenyegette az őröket, valamint rugdosni próbálta őket. Az egyik törzsőrmestert a lépcsőház falának lökte, míg egy másik őrnek megrúgta a karját.



A fenti eset után még két másik alkalommal támadott meg őröket az intézetben: egyiküket kísérés közben ütötte meg ököllel a fején, a másikat pedig a fürdőhelyiségben szintén arcon ütötte.



A Budapesti V. és XIII. Kerületi Ügyészség az ügyben három rendbeli hivatalos személy elleni erőszak bűntette, valamint három rendbeli könnyű testi sértés vétsége miatt nyújtott be vádiratot a bíróságra.



A 19 éves férfival - és fiatalkorú testvérével - szemben a Fővárosi Főügyészség pár hónappal ezelőtt szintén börtönőrök sérelmére elkövetett emberölés bűntettének kísérlete miatt emelt vádat. Az ügyészség indítványozta a fenti ügyek egyesítését, amely indítványnak a bíróság helyt adott.