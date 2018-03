Választás 2018

Megkezdte a választások megfigyelését az EBESZ

Megkezdte munkáját Magyarországon az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet (EBESZ) korlátozott választási megfigyelő missziója - jelentette be Douglas Wake misszióvezető kedden Budapesten, sajtótájékoztatón.



Az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Irodájának (ODIHR) szakértője kiemelte, feladatuk a megfigyelés és a jelentéstevés, nem a beavatkozás a választási folyamatba, ezért nem a végeredmény érdekli őket, hanem a választási folyamat átláthatósága.



A megfigyelők a választásokat abból a szempontból vizsgálják, hogy megfelelnek-e a magyar jogszabályoknak, valamint az EBESZ felé tett tagállami vállalásoknak és az egyéb nemzetközi demokratikus sztenderdeknek - emelte ki.



Elmondta: január végén egy úgynevezett szükségletfelmérő misszió járt Magyarországon, amely felmérte, milyen formában van szükség az EBESZ ODIHR választással kapcsolatos tevékenységére. Ennek alapján úgy döntöttek, hogy 2014-hez hasonlóan ismét korlátozott választási megfigyelő missziót küldenek.



A csapat hét különböző EBESZ tagállamból érkezett kilenc nemzetközi szakértőből áll, hozzájuk jövő héten további hosszútávú megfigyelők csatlakoznak - tette hozzá a misszióvezető.



Douglas Wake közölte, ötödik alkalommal kísérik figyelemmel az országgyűlési választást, és a külügyminisztérium hivatalos felkérésére érkeztek. A minisztérium és a Nemzeti Választási Iroda (NVI) képviselőivel már találkoztak, a hátralevő időszakban pedig szeretnének találkozni más állami hatóságokkal, jelöltekkel, a pártok, a civil társadalom és a média képviselőivel.



A misszió munkája a szavazás és a szavazatszámlálás szisztematikus megfigyelésére nem terjed ki, de ellátogatnak majd a választás napján néhány szavazóhelységbe. A kampány alatt átfogó médiamegfigyelést végeznek, és figyelemmel kísérik majd a választások utáni helyzetet is - ismertette.



Szólt arról is, hogy kiadnak majd egy időközi jelentést, majd a választásokat követő napon közlik előzetes ténymegállapításaikat, végül pedig nyolc héttel a választások után adják majd ki összegző jelentésüket.