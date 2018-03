Oktatás

Új tantárgyat vezethetnek be az iskolákban

Elképzelhető, hogy önálló tantárgy lesz az iskolák 7-10. évfolyamán a pénzügyi ismeretek – idézi az eduline.hu a pénzügyi tudatosság fejlesztését célzó stratégiát, amelyet hétfőn tett közzé a Nemzetgazdasági Minisztérium a kormány.hu-n.



A pénzügyi ismereteket kötelező tartalomként fogják oktatni a 7-10. évfolyamon – szögezi le a dokumentum, amelyből az is kiderül, arról még nem született döntés, hogy ez önálló tantárgy lesz, vagy a diákok a többi tanórán tanulhatnak majd pénzügyi ismereteket. A pedagógusképzést is érinti a stratégia, a leendő tanároknak és tanítóknak kötelező lesz pénzügyi-gazdasági kurzusokra járniuk.



Pénzügyi ismereteket jelenleg csak a szakgimnáziumokban oktatnak külön tanórákon, kötelező tantárgyként, más iskolákban – elvileg – a közismereti órákon jelenik meg a téma, de az intézmények úgy is dönthetnek, hogy a szabad órakeretből szakítanak ki heti 45 percet a pénzügyi ismeretek tanítására. Az NGM szerint azonban kevés helyen döntenek így.