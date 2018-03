"Közmunka mellett nincs idő lopni"

Lázár János bocsánatot kért: megsértettem sok embert

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezúttal Csanádalbertiben tért be egy házaspárhoz, ahol a közmunkásként dolgozó asszony a szemébe mondta, megbántotta őt korábbi sértő kijelentésével. Mint ismeretes, Lázár János egy január végi közösségi fórumon azt mondta, a közmunka mellett nincs idejük lopni az érintetteknek - írja a HÍr Tv.



"Nagyon sokat dolgoznak a közmunkások. Itt például, ebben a faluban, az én városomban is, senki nem nézi le a közmunkásokat, de sajnos volt olyan időszak, amikor nem lehetett a szociális segélyből megélni, és akkor is boldogulni kellett. Voltak olyan emberek, akik a jövedelmüket másképp egészítették ki. Ezt kár eltagadni, az én mondatom valószínűleg nem volt jó” – mondta Lázár, majd hozzátette: "Az én mondatom nem volt jó, megsértettem sok embert szándékomon kívül, bocsánatot kértem sok mindenkitől.”