Vírus

Újra felbukkant a H1N1: egy férfi meghalt a sátoraljaújhelyi kórházban

Az Észak-Magyarország cikke emlékeztet arra, hogy a H1N1 vírus 2009-2010-ben okozott világjárványt, akkor megjelent Magyarországon is.



Orosz János, a Sátoraljaújhelyi Erzsébet Kórház központi intenzív osztályát vezető főorvos a napilapnak elmondta: súlyos állapotban került hozzájuk a beteg, fokozódó légzési nehézségekkel. A betegség kezdete után tíz nappal került kórházba, állapota a terápia ellenére sem javult. A tünetek típusosak voltak, és a laborvizsgálatok a H1N1 vírust mutatták ki. Ilyen járvány évekkel ezelőtt volt, most az influenza vírus B törzse okoz járványt az országban.



Az osztályvezető főorvos elmondta azt is: a betegség súlyossága attól függ, mikor ismerik fel, milyen a beteg immunológiai állapota, és milyen szerveket támad meg a vírus, veszélyesebb, ha az alsó légutakat, a tüdőt.



Sátoraljaújhelyen, akárcsak más kórházakban, látogatási tilalmat rendeltek el az influenzajárvány miatt. Ez volt az egyedüli H1N1-es eset, de országszerte több mint negyven, más vírustörzzsel megfertőződött influenzás beteg is lélegeztetésre szorul - olvasható a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei napilapban.