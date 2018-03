Vádemelés

Seprűvel ütötte, majd nyakon szúrta 80 éves édesanyját

A megyei főügyészség tájékoztatása szerint a vádlott és a vele egy háztartásban élő édesanyja közötti viszony évek óta megromlott.



A férfi italozó életmódot folytatott, és rendszeresen bántalmazta az idős asszonyt, korábban kapcsolati erőszak bűntette miatt felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték. Magatartása miatt többször állt ideiglenes távoltartás hatálya alatt, melynek időtartama alatt nem léphetett volna be a közös házba.



Így volt ez tavaly júliusban is, ennek ellenére erősen ittas állapotban tért haza. Az udvaron egy fotelben ült az édesanyja, aki életkora és betegségei miatt mozgásában is erősen korlátozott volt. A férfi ordítva szidalmazni kezdte, majd egy seprűnyéllel legalább 10-15 alkalommal fejbe vágta az asszonyt olyan erővel, hogy a seprűnyél eltört.



Az idős nő segélykiáltását és a bántalmazást a szomszédok is hallották és értesítették a rendőrséget. A vádlott erre kezébe vett egy 17 centiméteres kést és nyakon szúrta anyját. Ezután a szomszédoknak odakiáltotta, hogy "elvágtam a nyakát", majd bement a házba.



A sértettet mentőhelikopter szállította kórházba, ám a gondos orvosi ellátás ellenére pár hét múlva belehalt sérüléseibe. A bántalmazás és a sérülések elszenvedése az átlagost meghaladó fizikai fájdalmat és lelki gyötrelmet jelentett.



A férfit a helyszínen őrizetbe vették. Az ügyészség életfogytig tartó fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.