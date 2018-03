Csak a tíz gyermekét egyedül nevelő anya nem kapott közmunkát

Ambrózfalva

Kizártak a közmunkából egy tíz gyermekét egyedül nevelő édesanyát Ambrózfalván. Akkor kezdődtek a bajok, amikor a falunapon kifogásolta, hogy egy zsűritag nyerte a sütiversenyt. 2018.03.04 12:02 ma.hu

Csak a tíz gyermekét egyedül nevelő Gál Ildikónak nem hosszabította meg márciusban lejáró közmunkaszerződését Ambrózfalva polgármestere.



"Nyártól vagyok nemkívánatos személy. A falunapon volt süteménysütő verseny is. Az nyerte meg, aki a zsűriben is szerepelt. Hangot adtam a nemtetszésemnek. Vagy süssön valaki, vagy zsűrizzen. A kettő nem megy együtt. Ezen összevesztem többekkel” - mesélte a Délmagyarnak az asszony, akinek három éve, karácsonykor hunyt el váratlanul a férje.



Egy héttel a sütiverseny után megjelent náluk a családsegítő, mert egy bejelentés szerint munka után és a hétvégeken felügyelet nélkül vannak a gyerekek. Ildikó elmondta, hogy a közmunka után gyakran kénytelen napszámba menni, hogy meg tudjanak élni, de a kicsik sosem maradtak egyedül. Ilyenkor a 15-16 éves gyerekek vigyáztak ötéves kistestvérükre és a nyolcéves ikrekre. Ez ellen korábban a családsegítőnek sem volt kifogása.



Az asszony szerint múlthét csütörtökön még azt mondta a polgármester, hogy minden közmunkásnak meghosszabbítják a szerződését, ám ő éppen aznap tette szóvá, hogy miért a polgármester rokonára bízták a farsangi fánksütést, és nem a nyugdíjasklubra, ahogy mindig. Állítása szerint a polgármester másnap felhívta telefonon, uszítással vádolta, majd közölte vele: "Azt szeretném, hogy elmenj".



Csirik László ambrózfalvi polgármester másként mesélte el a történteket.



"A közfoglalkoztatottak között viszályt kelt. Egymás ellen hangolja a munkatársakat. Indulatos, durva és sértő szavakat használ. Ha úgy érzi, sérelem éri, ami megítélésem szerint gyakran nem is valós, akkor nem válogatja meg a szavait. A beszélgetésünkkor el is ismerte, hogy hirtelen reagál a dolgokra. A tavalyi falunapon is botrányosan viselkedett. Lehet, hogy már akkor el kellett volna mondani neki a véleményem, talán megváltozott volna. A beszélgetésünk során is sértegetett egy olyan embert, aki a farsangi rendezvényünkön közreműködik. Mondtam is neki, látod, ez a baj veled… Szinte rendszeresen problémája van valakivel. Közöltem vele azt is, hogy nélküle jobban, problémamentesebben zajlana a közmunkaprogram. Erre úgy reagált, hogy akkor ne is hosszabbítsam meg a szerződését, és újságírót hív a településre” - idézte a polgármestert a Délmagyar.