Kis Andreát választották Hódmezővásárhely alpolgármesterévé

Kis Andrea önkormányzati képviselőt, az MSZP helyi elnökét választotta egyhangú döntéssel alpolgármesterré a hódmezővásárhelyi közgyűlés szombaton, azt követően, hogy a város új polgármestere, Márki-Zay Péter (független) letette esküjét.

A polgármester azzal indokolta az alpolgármesteri posztra tett javaslatát, hogy jobboldali, keresztény politikusként nem képviselheti a hódmezővásárhelyiek mindegyikének álláspontját, ezért kért fel a tisztségre egy baloldali közéleti szereplőt.



Márki-Zay Péter beiktatási beszédében hangsúlyozta, be kívánja bizonyítani, hogy nemcsak a kampányban tett ígéreteit teljesíti, hanem rácáfol azokra a vádakra is, hogy káosz lesz úrrá a városon. Dolgos hétköznapok következnek - mondta.



A polgármester kijelentette, az önkormányzat a kampány során felélte tartalékait, a költségvetés elfogadásakor meglévő 400 millió forintnak csupán nyolcada áll rendelkezésre. Elmondta, 3,8 milliárd forint adóssága van az önkormányzatnak, melynek idén 392 millió forint a tőke- és kamattörlesztése.



Márki-Zay Péter közölte, a magánszemélyek építményadójának - a kampány során ígért - eltörlésére 2019-ben lát lehetőséget. Amennyiben azonban fel tudják szabadítani a szükséges forrásokat, a 101 négyzetméter alatti házak, lakások tulajdonosai már idén mentesülhetnek az adó alól.



A polgármester elmondta, támogatja a Fidesz-KDNP jelöltjeként indult Hegedűs Zoltán programjában szereplő fejlesztések megvalósítását, többek között a város valamennyi templomának felújítását, valamint azt, hogy a közgyűlés utasítsa el a migránsok szervezett betelepítését.



A közgyűlés tagjai döntöttek arról, hogy együttműködnek a Hódmezővásárhelyt érintő legfontosabb fejlesztésekben. A Fidesz-KDNP képviselőinek javaslatai alapján elkészítik a templomfelújítások kiviteli terveit és költségbecslését, a polgármester pedig egyeztetést kezd a rekonstrukció finanszírozásáról a kormányfővel.



Márki-Zay Péter úgy fogalmazott, az országban "szomorú állapotok" uralkodnak, ezért kénytelen személyesen is tenni azért, hogy megváltozzon a politika. A közelgő országgyűlési választásokon a tisztességes magyar embereket fogja képviselni az MSZP-től a Jobbikig. Arra kérte a választókat a 106 egyéni körzetben arra szavazzanak, aki legesélyesebben számolja fel a korrupciót és megfélemlítést.