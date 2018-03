Döntött a kormány

Új kötelező védőoltást vezetnek be Magyarországon

Kötelező lesz Magyarországon a bárányhimlő elleni védőoltás - jelentette be Lázár János a mai kormányzati sajtótájékoztatón, a Kormányinfon. Ezenkívül elhangzott még bejelentés az európai kanyarójárvánnyal, az extrém hideg miatt tett kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban is. 2018.03.01 15:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy kötelező lesz Magyarországon a bárányhimlő elleni védőoltás. Korábban már az Emberi Erőforrások Minisztériuma is foglalkozott a kérdéssel, akkor azt közölték, hogy az oltást 15 és 18 hónapos fogják beadni, kormánydöntés pedig most született az ügyben.



Magyarországon a bárányhimlő adja a bejelentett fertőző betegségek felét, az évi megbetegedések száma 28 800 és 52 600 között változott 1998 és 2016 között, míg a kórházban ápolt betegek aránya 0,7-1,7 százalék között mozgott. A Pénzcentrum szerint két termék közül választhatnak a szülők, ezeket azonban együttesen érdemes alkalmazni. A Varilrix 11887 forint, a Varivax 12358 forintba kerül.



Amikor csak egy oltást kap a gyerek, előfordulhat, hogy mégis elkapja a betegséget, de az jóval enyhébb lefolyású, mintha egy oltást sem kapott volna. A legideálisabb, ha a gyermek mind a két védőoltást megkapja. Sok országban a kamaszoknak, azaz a családalapítás előtt álló felnőttnek az újraoltás felajánlásra kerül, ezért ez a 18. életévét betöltő kamasz esetén hazánkban is mérlegelendő, mielőtt a felnőtt praxisba átkerülnek. A betegség ugyanis felnőttek esetében gyakran súlyosabb lefolyású és nagyobb a szövődmények kialakulásának a kockázata - jegyezte meg a doktornő. A felnőtteknek is érdemes megnézetni, voltak-e már valaha bárányhimlősök. Az Országos Epidemiológiai Központban van lehetőség ellenanyag-vizsgálatra, ehhez mindössze egy vérvétel szükséges, ami 4500 forintba kerül.



Világszerte a bárányhimlős betegek 90%-a 15 évesnél fiatalabb, döntő többségük 5 év alatti gyermek. A bárányhimlő elleni védekezés szempontjából az az optimális, ha a kisgyermekek a közösségbe kerülés előtt, 15 és 18 hónapos korban kapják meg a betegség elleni védőoltást - foglalta össze korábban dr. Dr. Janitsáry Anna, infektológus szakorvos, a GSK orvosszakértője. A második adagot 6 héttel az első adag után célszerű beadni, de a két dózis beadása között legkevesebb 4 hétnek el kell telnie.

Másról is volt szó

A bárányhimlőoltás kötelezővé tételén túl elhangzott még, hogy a kormány 30 ezer egészségügyi dolgozó kanyaró-újraoltásáról is döntött. A nagy hideggel kapcsolatban Lázár János elmondta, hogy az önkormányzatoknak 4 milliárd forint áll rendelkezésükre szociális szempontok alapján arra, hogy ingyenes tűzifát osszanak, a gáztározók pedig fel vannak készítve az elhúzódó télre.



A rezsi is szóba került a Kormányinfon, ahol Lázár János a piaci folyamatokat figyelmen kívül hagyva azt közölte, hogy jelentősen olcsóbb most a rezsi, mintha a 2002 és 2010 közötti tendenciák folytatódtak volna. A rezsivel kapcsolatban a háziorvosok örülhetnek, mivel rezsitámogatásuk 520 ezer forintra nő.



A hideggel kapcsolatban a HírTV kérdésére Lázár János nem tudta megmondani, hogy idén hányan fagytak halálra Magyarországon. A televízió információi alapján az elmúlt napokban húsznál is többen fagytak meg, ezt azonban a miniszter nem tudta megerősíteni.