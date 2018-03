Budapest

Kora ősszel kezdődhet meg a Lánchíd felújítása

Kora ősszel kezdődhet meg a Lánchíd felújítása, de ezt megelőzően egy kisebb felújítást kell végrehajtani a BAH-csomópont felüljáróján.

A Lánchíd és környékének felújítása két ütemre bontható: az elsőben a híd és a 2-es villamos alagútjának, valamint felszíni környezetének a megújítását végzik el. A második ütemben a Váralagutat és a Clark Ádám teret újítják majd fel - mondta el Tarlós István főpolgármester az M1 csütörtök reggeli műsorában, hozzátéve, hogy a teljes projekt több mint húszmilliárd forintba kerül, megvalósításának időtartama pedig 3-3,5 év.



Elmondta, nagyjából szeptember táján kezdődik a híd felújítása, és ennek az az oka, hogy előtte - mint fogalmazott - "muszáj egy ráncfelvarrást végezni" a BAH-csomópont felüljáróján. Forgalomszervezési okokból egyszerre a Lánchíd és a BAH-csomópont nem zárható le - mutatott rá a főpolgármester.



A hajléktalanok ellátásáról szólva Tarlós István kijelentette: ma Budapesten csak az a hajléktalan ember nem részesül ellátásban, aki elutasít minden segítséget. A fővárosban mintegy hatezer férőhely van a komfortosított, biztonságos hajléktalanszállókon - mondta, hozzátéve, hogy hozzávetőlegesen 88-90 százalékos a kihasználtság, tehát még mindig van hely.



A főpolgármestert kérdezték a hódmezővásárhelyi polgármester-választásról is. Tarlós István gratulált a megválasztott polgármesternek az egyéni teljesítményéhez, majd azt mondta, hogy véleménye szerint mintha az ellenzék túllelkesedné a dolgot.



Az új polgármester egy jobboldali ember, túl sok ilyet nem fognak találni: hogy van egy mélyen jobboldali beállítottságú katolikus egyházközségi elnök, aki mögé a Jobbiktól kezdve egészen a DK-ig beállnak - mondta Tarlós István, aki szerint be kell látni, hogy az ellenzék 40-50 ilyen embert nem fog előszedni, tehát ez tipikusnak nem mondható.



Továbbá szerinte egy választó nem igen tudja komolyan venni az olyan összefogást, ahol öt-hat miniszterelnök-jelölt van. Azt hiszem, lenne egy kis zavar az országban, az ellenzék kormányt alakítani sem tudna - értékelt Tarlós István.



"Ettől még az ellenzék az országos választások megnyerésétől olyan messze van, mint Makó Jeruzsálemtől" - összegezte véleményét a hódmezővásárhelyi polgármester-választás eredményéről a főpolgármester.



Tarlós István a Kossuth rádió 180 perc című műsorában e téma kapcsán megjegyezte azt is, hogy szerinte ez a történet mozgósíthatja a Fidesz szavazóit az április 8-i országgyűlési választáson, azaz feltehetőleg ez a Fideszre leadott szavazatok számát is jelentősen növelheti.



Tarlós István az M1-en szólt arról is, Horváth Csaba, a szocialisták fővárosi képviselője most "azt az érdekes dolgot" találta ki, hogy az ő vezetésével a pártok képviselőinek még a parlamenti választás előtt meg kellene beszélni: április 8. után hogyan tovább Budapest. Ezt kész röhejnek nevezte, rámutatva: április 8. után a fővárosban semmilyen változás nem lesz, az önkormányzati választások 2019 végén lesznek. "Ez az ember nem követhető intellektuálisan" - mondta Horváth Csabáról a főpolgármester.

A Kossuth rádióban kérdésre szólt arról is, hogy a 3-as metró akadálymentesítéséről szóló szocialista népszavazási kezdeményezés aláírásgyűjtése nevetségbe fulladt, azt abbahagyták; míg a kezdeményezők 100 ezer aláírásról beszéltek, információik szerint körülbelül 40 ezer aláírásuk lehetett.