Állatkínzás

Horror: élő állatokat boncoltak a diákok egy keszthelyi gimnáziumban

2018.03.01 10:43 ma.hu

A keszthelyi Vajda János Gimnázium biológia-szakkörében évek óta végeztek boncolásokat, illetve "kémiai kísérleteket". A foglalkozásokra a hatosztályos gimnázium 13-18 éves tanulói jártak. Bár a szakkörön folyó kísérletek iskolaszerte hírhedtek voltak, egyetlen dokumentált esetről sem tudni, amikor egy szülő panaszt tett volna, amiért ilyen foglalkozáson kell részt vennie gyermekének - írja a hvg.hu.



A lapnak egy neve elhallgatását kérő forrás elmondta, állatszeretete miatt nem vett részt a foglalkozáson, az odajáróktól értesült a történtekről.



Állítása szerint különböző állatokat boncoltak fel az évek során: nyulat, skorpiót, gőtét, papagájt, tengerimalacot, kiscsibét, vagy épp egy vaddisznó fejét. Állítása szerint az is előfordult, hogy a tanár egy "élő denevért" hozott be, vagy azért vezettek áramot egy élő békába, hogy a reflexeit vizsgálják.



Hogy mit használnak azon múlt, hogy a tanár mit tudott szerezni, mennyibe került az állat.



Az, hogy a kegyetlen kísérletekre miért volt szükség, nem derült ki. A lap informátora szerint a biológiatanárról köztudott volt, hogy "ilyen érdeklődésű". "A kémiai kísérletekről" egy videó is a portál birtokába került.



A lap megkereste az iskola igazgatóját, mivel azonban a Klebelsberg Központ alá tartozó intézményről van szó, a Nagykanizsi Tankerült Központ válaszolt a kérdésekre, ahol azt közölték, hogy „átfogó vizsgálatot indítottak”, ennek lezárásával tudnak pontos tájékoztatást adni.



A kísérleteket tartó tanár eltűnt az iskolából, dr. Gidó Zsolt igazgató szerint "közös megegyezéssel távozott".



"Rendőrségi feljelentést teszünk, mert egyértelműen állatkínzásról van szó, ráadásul szervezetten, iskolai keretek között. Ami azért is elkeserítő, mert más szervezetekhez hasonlóan rendszeresen próbálunk eljutni sulikba, sőt még óvodákba és bölcsődékbe is, hogy segítsünk felelős állattartásra nevelni a gyerekeket” – ezt már Perédi Gergely, a Tetovált Állatmentők Állatvédelmi Egyesület elnöke mondta.