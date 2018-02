Belpol

Hódmezővásárhely: a Fidesz kész támogatni az új polgármestert

A hódmezővásárhelyi közgyűlés többségét alkotó Fidesz-KDNP-s képviselők készek támogatni az új független polgármestert! 2018.02.28 17:08 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A hódmezővásárhelyi közgyűlés többségét alkotó Fidesz-KDNP-s képviselők készek támogatni az új független polgármester, Márki-Zay Péter város érdekében végzett munkáját - jelentette ki Hegedűs Zoltán volt alpolgármester szerdán a városban.



Az időközi választáson a Fidesz-KDNP jelöltjeként induló politikus újságíróknak elmondta, a többséget alkotó képviselőknek Hódmezővásárhely a legfontosabb, ezért készek a konstruktív együttműködésre az új polgármesterrel.



Közölte, hétfőn lemondott alpolgármesteri tisztségéről, a közgyűlésben azonban tovább dolgozik, képviselőtársai pedig megválasztották a helyi Fidesz-frakció vezetőjének.



A politikus szerint egy város vezetése akkor működik jól, ha az abban résztvevők azonos elveket vallanak, ezért meg akarják adni az új polgármesternek a lehetőséget arra, hogy maga választhassa ki munkatársait. Így a Fidesz kész a négy ellenzéki képviselő közül bármelyiket támogatni abban, hogy alpolgármesterként segítse Márki-Zay Péter munkáját.



Hegedűs Zoltán hangsúlyozta, a Fidesz, ahogy korábban, ezután is ragaszkodik ahhoz, hogy a hódmezővásárhelyi önkormányzat transzparensen működjön.



A politikus példaként a közvilágítás-fejlesztéssel kapcsolatos szerződéseket említette. A később Elios néven működő ES Holding Zrt. által megnyert közbeszerzés dokumentumai 2010 óta elérhetők a város honlapján - mondta.



Kószó Péter - aki 16 éve tölti be Hódmezővásárhely alpolgármesteri tisztét - közölte, csütörtöki hatállyal lemond posztjáról. Mint mondta, képviselőként a jövőben is minden, a város érdekét szolgáló előterjesztést támogatni fog.



A politikus úgy fogalmazott, a Hódmezővásárhelyt érintő a legfontosabb fejlesztési döntések megszülettek, a Modern városok program vagy a Terület-fejlesztési Operatív Program támogatásával tervezett beruházások megvalósítása azonban hatalmas feladat.



A két képviselő közölte, az alpolgármesteri tisztség megszűnése miatt a törvény szerint nekik járó háromhavi végkielégítést - mintegy 1,8 millió forintot - jótékony célra ajánlják föl.