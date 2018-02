Időjárás

Kabátban ültek a gyerekek egy szombathelyi iskolában, mivel kirohadtak az ablakok

A szülők vittek olajradiátort és hősugárzót a szombathelyi Bercsényi Általános Iskolába, olyan hideg volt az osztálytermekben – írta a Nyugat.hu. Ez sem segített, a gyerekek nagykabátban és csizmában ültek az órákon, miközben az ablakon süvített be a szél.



A portálnak egy szülő azt írta, a probléma már tavaly is előfordult, de addig semmi nem történt, amíg egy másik szülő a saját szemével nem látta, hogy mi a helyzet. A fő probléma, hogy az ablakok szabályosan szét vannak rohadva, bár az egyik szülő szigetelő csíkokat is vitt, az osztályfőnök közölte: már nem kell, mert másik teremben lesznek, amíg hideg van.



Az iskolaigazgató megerősítette, hogy néhány osztály termében problémát okozott a hideg, a diákokat más termekbe költöztették. Beke Eszter azt is elmondta, hogy egy korábbi pályázaton a nyílászárók 70-80 százalékát már ki tudták cserélni, most egy újabb pályázat keretében a többire is sor kerül. A felújítás határideje szeptember, így remélik, hogy jövő télen már nem okoz problémát a kinti hideg.