Elveszik az uniós támogatást a menekültek miatt?

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint ez zsarolás lenne, és ő azt sem tudja, ki fogja eldönteni, hogy mi alapján járjon büntetés. 2018.02.22 06:00 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Elvenné az uniós pénz egy részét Németország azoktól a tagállamoktól, amelyek nem vesznek részt a menekültek szétosztásában és nem tartják be az unió alapelveit - a Financial Times szerint ezt javasolja majd a most alakuló német kormány. Szijjártó Péter külügyminiszter szerint ez zsarolás lenne, és ő azt sem tudja, ki fogja eldönteni, hogy mi alapján járjon büntetés. Az LMP az uniós források elvonását elutasítja, de szerintük nagyobb baj, hogy a pénzek egy része itthon Orbán Viktor környezetéhez kerül.