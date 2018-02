Járvány

Mérsékelten nőtt az influenza miatt orvoshoz forduló betegek száma

A múlt héten, február 12. és 18. között 69 150 ember fordult orvoshoz influenzaszerű tünetekkel, ez az előző hetinél 13,5 százalékkal több beteget jelent - derül ki az Emberi Erőforrások Minisztériuma kórházhigiénés és járványügyi felügyeleti főosztályának legfrissebb, szerdán közzétett jelentéséből.



A közlés szerint a 7. héten 16 megyében emelkedett, Budapesten és Pest megyében nem változott, Baranya és Nógrád megyében csökkent az influenzás tünetekkel orvoshoz fordulók száma.



Az elmúlt héten a betegek korcsoporti összetételében lényeges változás nem történt - írták, hozzátéve: a betegek többsége (33,9 százalék) továbbra is gyermek vagy fiatal felnőtt (32,4 százalék).



A kórházi adatok szerint 12,7 százalékkal nőtt (311 beteg) az influenzával kapcsolatos kórházi ápolást igénylő betegek száma, és 7,3 százalékkal többen szorultak (59-en) intenzív ellátásra.



Az Országos Közegészségügyi Intézetben elvégzett virológiai vizsgálatok továbbra is az influenza B vírusok dominanciáját mutatták.



Az influenzajárvány miatt az ország legtöbb kórházában, ápolási intézményében továbbra is látogatási tilalom van érvényben.