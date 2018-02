Tragédia

Órákig váratták a sürgősségin Lázár Ervin feleségét - végül meghalt

Lázár Ervin lánya hosszú cikket közölt a Magyar Nemzetben, amelyben arról ír, hogyan lett rosszul az édesanyja Vathy Zsuzsa írónő egy influenza elleni oltás után, és hogyan nem látták el órákig a Honvédkórház sürgősségijén. 2018.02.20 22:30 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Lázár Fruzsina a cikkben azt írja, hogy édesanyja az oltás beadása után egy nappal lett rosszul, a háziorvosa viszont hazaküldte, hogy szedjen lázcsillapítót. Egy napra rá sem csökkentek a a fájdalmai, reumatológushoz ment, aki megpróbálta elhelyezni egy kórházban, de nem fogadták. Végül mentőt hívtak hozzá, de azok egészségügyi intézetbe nem mennek ki, így orvost kellett keresniük. Nagy nehezen sikerült, ő azonban nem tudta megállapítani, mi a baj, így elküldte őket a legközelebbi sürgősségi osztályra, a Honvédkórházba.



Ott kétórás várakozást követően hívták be előzetes vizsgálatra, ám vártak még három órát, időközben a helyek is elfogytak, így a 76 éves nőnek állnia kellett. A műszakvezető azt mondta még minimum két-három órát kell várniuk. Ezt már nem várták meg, hazamentek. Otthon aztán rögtön kihívták a mentőt, amely aztán elvitte őket a Szent Imre Kórházba.



Az idős nő végül ott halt meg a vizsgálóasztalon, mint kiderült, életveszélyes allergiás reakció miatt, amelyet amúgy egy időben beadott injekcióval gyógyítani lehet. A cikk szerint a rendőrség hivatalból eljárást indított, amelyet a napokban fejeztek be, és arra jutottak, hogy az egészségügyi intézmények és az orvosok részéről nem történt mulasztás.



“Az is kiderült belőle, hogy édesanyámat a betegfelvétel után kilenc órával látták volna el a honvédkórházban. Vagyis akkor, amikor a Szent Imre Kórházban már az életéért küzdöttek. Nem tudom, hogy az szakmai hibának számít-e, hogy az életveszélyes állapotot nem ismerik fel, hogy a haldokló beteget nem látják el. Ezek szerint a honvédkórházban nem számít annak” - írta Lázár Fruzsina.



Azt is hozzátette, hogy az édesanyja halála után több állami vezetőtől is kapott gyásztáviratot, mert az édesanyja József Attila- és Márai-díjas íróként tagja volt a Magyar Írószövetségnek és a Magyar Művészeti Akadémiának is.



“Azt írták, nagy veszteség, hogy anyukám nincs már. Nem tudom, hogy nekik mekkora veszteség, de azt tudom, hogy az állami vezetők soron kívül és kiemelt egészségügyi ellátást kapnak többek között a honvédkórházban. Nekik biztosan nem kell 10-12 órát várakozniuk a sürgősségi osztályokon, és nem küldözgetik őket életveszélyes állapotban egyik helyről a másikra” - írta.