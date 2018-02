Van választás?

Lokálpatriótaként tisztességgel és becsülettel szolgálni!

Választási sorozatunk következő helyszíni Rákospalota, Pestújhely és Újpalota, ahol Hajdu László polgármester elfogadta a DK országgyűlési képviselő-jelöltségre szóló felkérését, így 2018 áprilisában több ellenzéki párt és civil szervezet közös jelöltjeként ismét megméretteti magát a választásokon. 2018.02.20 16:22 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A XV. kerület élén álló vezetőt arról kérdeztük, mi volt a legfőbb érv, ami az indulásra ösztönözte, és közel három évtizednyi politikai tapasztalat birtokában mit gondol a jelenlegi belpolitikai helyzetről, hogyan látja Magyarország jelenét és jövőjét.



Ma.hu: 2014 októbere óta többedszerre vezeti a XV. kerületet, mi volt a legfőbb érv vagy indok, amiért úgy döntött, 2018 tavaszán beszáll a parlamenti képviselőjelöltek versenyébe?

Hajdu László: Most áprilisban nem csak arról döntenek a választók, melyik párt vagy pártszövetség alakíthat kormányt, kiből lehet végül parlamenti képviselő. Igen komoly tétje van az idei választásnak, ugyanis végtelenül veszélyes az az út, amelyen egyre erőteljesebben és hangosabban dübörög az állampárt. Növekvő aggodalommal kísérem figyelemmel az elmúlt évek közéletét: az önkormányzatok kivéreztetését, a szociális szféra, az egészségügy és az oktatás leépülését. Ennyi politikában eltöltött év után elkeserítőnek és riasztónak tartom az ország, a nyilvánosság, a civil szféra és politikai közbeszéd állapotát. Ma már ott tartunk, hogy minden egyes tisztességes és becsületes politikusjelöltre és civil szereplőre szükség van ahhoz, hogy az ország ne süllyedjen el menthetetlenül a becstelenség és a korrupció mocsarában. Baloldaliként meggyőződésem, hogy Magyarország, Budapest és a vidék ennél jóval többet érdemel.

Ma.hu: Ha ilyen elkötelezett a lakosok képviseletében végzett munka és a baloldali értékek iránt, mégis miért hagyná ott a kerület polgármesteri posztját az Országgyűlésért cserébe?

Hajdu László: Amikor rövid időn belül világossá vált, hogy a DK mellett az MSZP, a Szolidaritás, a Párbeszéd, a Liberálisok és a Rászorulókat Támogatók Egyesülete (RÁTE) is a támogatásáról biztosít a jelöltségért vívott versenyben, elkötelezett baloldaliként úgy éreztem, nem hagyhatom cserben a közösségemet. Sokan jól ismernek és tudják rólam, hogy én mindig is azért dolgoztam, mert politikusként felelősséggel tartozom az itt élőknek és az itt élőkért. A baloldaliság számomra elsősorban szociális érzékenységet, embertársaim iránti szolidaritást, közösségért vállalt szolgálatot jelent. Több mint három éve ennek a szellemében dolgozunk munkatársaimmal és politikustársaimmal együtt itt, a XV. kerületben is. Így aztán mi is naponta érezzük és tapasztaljuk azt az ellenszelet, amelyben nekünk - az itt élők érdekében - mégis helyt kell állnunk. Ezeket az értékeket, amelyeknek a törvényalkotás szintjén ma nyomát sem találni, a Demokratikus Koalíció - a gazdasági lehetőségeinkkel is összhangban lévő - "Sokak Magyarországa" programjában látom leginkább érvényesülni. Van tehát tennivaló a törvényhozás házában is annak érdekében, hogy végre valós és tisztességes, méltányos megoldásokat találjunk az ország, a társadalom bajaira és megoldandó problémáira. Nem hagyom cserben a kerületemet, épp ellenkezőleg. Megválasztásom esetén a legfontosabb munkatársaimmal és támogatóimmal erős szövetségben parlamenti képviselőként tudom támogatni, ezáltal szolgálni a városrész fejlődését, az Újpesten, Rákospalotán, Pestújhelyen és Újpalotán élőket. Ezért fogadtam el a DK felkérését az országgyűlési képviselő-jelöltségre.

Ma.hu: Az elmúlt nyáron hónapokon át kormánypárti össztűz zúdult Önre és több vezetőtársára a képviselő-testületben, mindenáron meg akarták Önt buktatni. Mindezek után nyilvánvaló, hogy Ön azon nem túl sok ellenzéki jelölt egyike, akivel borítékolhatóan komoly veszélyforrásként számol a Fidesz. Felkészült az egyre keményebb támadásokra és arra, hogy a politikai leszámolást célzó totális háborúban nem fog válogatni az eszközökben a kormánypárt?

Hajdu László: 45 éve élek a XV. kerületben. Országgyűlési képviselőként négyszer, polgármesterként ötször kaptam bizalmat a kerület polgáraitól. Elég nagy tapasztalatom van abban, hogy a politika olykor finoman szólva nem válogat az eszközökben, ha egy ellenfelet vagy vetélytársat ki akar iktatni a közéletből. Hívő emberként és tisztességgel, becsülettel lokálpatriótaként a közösséget szolgáló politikusként számomra ma is elfogadhatatlan az igazságtalanság, a hazugság, a részvétlenség és a megfélemlítés politikája egyaránt. Nem vagyok híve az állandó konfliktusoknak és a folyamatos harcnak, de nem tűröm a gyalázkodó és személyeskedő támadásokat sem. Szentül hiszem, hogy a tisztes kompromisszumok és a megegyezésre való törekvés a helyes és mindenki számára üdvözítő hozzáállás. Kétségkívül több időt, türelmet és megértést igényel, mint az erőből és a hatalmi pozícióból való politizálás, végül azonban mégis mindig tartósabb és valódi konszenzuson alapuló megoldásokhoz vezet. Ahogy ezt nagyon is pontosan igazolták az elmúlt hónapok történései itt, a XV. kerületben.



Ma.hu: Hogyan látja a mai magyar közéletet, melyek a legkritikusabb pontok, hol és hogyan lehetne, mit kellene változtatni?

Hajdu László: Politikusként az elmúlt majd három évtizedben mindig is a kerületben, a fővárosban, az országban élők érdekének képviseletét tartottam kötelességemnek. A Fidesz két ciklus alatt a lehető legrosszabb irányba kormányozta az ország hajóját: riasztóan nőttek a társadalmi ellentétek, tovább mélyült a szegénység, elképesztő méreteket ölt a korrupció. Amiről már mind többen tudjuk, mert látjuk és tapasztaljuk, hogy nem rendszerhiba vagy kivételt képező egyéni erkölcstelenség, hanem a Fidesz legfőbb politikája. Mindez azért is szomorú, mert a jelenlegi kormánypártoknak a választók tekintélyes része nyolc éve igen nagyarányú bizalmat szavazott. Minden lehetőségük megvolt, hogy jót tegyenek Magyarországgal: segítsék az elesetteket, fejlesszék az oktatást és az egészségügyet, ösztönözzék az önerőből boldogulni képeseket. Ehhez képest igen rövid időn belül kiderült, hogy gyalázatos módon visszaéltek az emberek bizalmával, hitével és reményeivel. Ma már egyre többen szembesülnek a kiábrándító valósággal: a kormánypártok minden erejükkel és eszközükkel csak a hatalom megtartására és az egyéni politikai karrier bebiztosítására, a személyes gazdagodásra koncentrálnak.

Ma.hu: Ilyen politikai erőfölény és ennyire egyenlőtlen erőviszonyok mellett milyen esélyt lát a sikerre?

Hajdu László: Méltatlan dolog, ráadásul komoly politikai hiba, azt is mondhatnám, bűn lebecsülni a választókat. Én azt tapasztalom, hogy az emberek többsége elégedetlen, mert nem akar az állandósult félelem és rettegés légkörében élni. A folytonos gyűlöletkampány mindenkit megmérgez, és az emberek azt sem tartják rendben lévőnek, hogy a politika ma nagyrészt a szerencsés kevesek kivételezettségéről és gátlástalan, következmények nélküli meggazdagodásáról szól. Egyre többen változást akarnak, és egyre többen tenni is akarnak ezért. Ahogyan az egész ország, úgy a XV. kerület és Újpest lakói is megérdemlik a nyugodt, békés és kiegyensúlyozott mindennapokat. Megérdemlik a színvonalas szolgáltatásokat, a jó közbiztonságot és a jövőbe vezető fejlesztéseket egyaránt. Kötelességünk, hogy jó gazdaként, megfontoltan költsünk el minden egyes adóforintot a választókerületben. Ez a programunk alapja.



Ma.hu: Ha most megkérdezné egy még bizonytalan választó, vagy olyasvalaki, aki még azt sem tudja, hogy egyáltalán elmenjen-e szavazni áprilisban, mit mondana neki?

Hajdu László: Nagyon is sok múlik a választókon, mert 2018-ban minden egyes szavazat különösen sokat jelent majd. Vissza kell adnunk végre a politika becsületét és a politika lényegét, a választók szolgálatában végzett munka értelmét. Az engem támogató szervezetek mindegyike felelősségteljesen és szolidárisan gondolkodik a választókerületről: mi nem szónokolunk, nem mutogatunk másra, hanem mindannyiunk érdekében cselekszünk. Ezért is számíthatnak ránk a XV. kerületben és Újpesten élők: akár a szociális ellátásokról, óvodáink és bölcsődéink működéséről, az idősek vagy a fogyatékossággal élők gondozásáról, fiataljaink ösztönzéséről, a sport, a kulturális vagy egyházi élet támogatásáról, akár az ingyenes WIFI-szolgáltatás megvalósításáról legyen is szó. Mi nem csak ígérgetünk, mi nem hitegetjük az itt élőket. Mi a rákospalotaiakkal, pestújhelyiekkel, újpalotaiakkal és újpestiekkel szövetségben építjük a választókerület közösségét. Megőrizzük az értékeinket, megbecsüljük a dolgozókat és vállalkozókat, támaszt nyújtunk a rászorulóknak és ösztönözzük, bátorítjuk az új, 21. századi ötleteket és fejlesztéseket. Szövetséget kínálunk a választóknak a tisztességes, becsületes és biztonságos, élhető mindennapok szavatolása érdekében.