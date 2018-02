Közigazgatás

Új kormányablakot adtak át a Nyugati pályaudvaron

hirdetés

A kormányzat közigazgatás-fejlesztési terveinek megfelelően már 270 kormányablakban intézhetik ügyeiket az emberek, 29 városban - közölte a Miniszterelnökség területi közigazgatásért felelős államtitkára kedden a budapesti Nyugati pályaudvaron, ahol új kormányablakot adtak át.



Kovács Zoltán hangsúlyozta, hogy a MÁV integrált állomás- és ügyfélszolgálat-fejlesztési programja keretében már 6 vasútállomáson működik kormányablak és további 7 megnyitását tervezik, köztük március 31-én a budapesti Keleti pályaudvaron. Ezáltal hasznosan eltölthetik a várakozási időt az utazók a vasútállomáson - mondta.



A fejlesztés további eleme az informatikai rendszer megújítása, amelynek nyomán 2019-ben már összekapcsolódnak a kormányhivatalok a többi között a földhivatali vagy a közlekedési-hatósági ügyintézési rendszerrel. Fontos elemnek tartják az esztétikus környezet kialakítását is - fűzte hozzá.



Az államtitkár közölte, a kormányablakokban már 1500 fajta ügytípus kezelésére nyílik lehetőség. Ennek köszönhetően az elmúlt évben csaknem 15 millió ügyet intéztek a kormányablakokban az emberek, ami a területi közigazgatás ügyfélszámának kétharmada - mondta Kovács Zoltán.



György István, a főváros kormánymegbízottja kiemelte, hogy Budapesten már 29 kormányablak működik, vagyis több kerületben kettő is. Ezeknek az elmúlt évben több mint 2,5 millió ügyfelük volt.



Pál László, a MÁV stratégiai vezérigazgató-helyettese hasznosnak nevezte, hogy a program keretében nem csupán új kormányablakok jönnek létre, hanem megújulnak a többnyire városképi jelentőségű, sokszor leromlott állapotú vasúti épületek is.



A Nyugati pályaudvaron az ügyfélszolgálatot a Ceglédi váróban alakították ki. Az épület 435 millió forint felhasználásával újult meg az Európai Unió Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Programja (IKOP) keretében.