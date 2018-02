Egészségügy

Kedden megkapják a januári bérkülönbözetet az egészségügyi szakdolgozók

Az emelés ezt követően már beépül a bérbe, a februári fizetéssel már az emelt alapbérrel számolt keresetek érkeznek majd a dolgozók számlájára. 2018.02.20

Kedden megkapják a novemberről előrehozott 8 százalékos illetményemeléssel járó januári bérkülönbözetüket az egészségügyi szakdolgozók - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) egészségügyi államtitkársága az MTI-vel.



A közlemény szerint az emelés ezt követően már beépül a bérbe, a februári fizetéssel már az emelt alapbérrel számolt keresetek érkeznek majd a dolgozók számlájára.



A béremelés a következő időszakban is folytatódik - írták, hozzátéve: az egészségügyi szakdolgozók 2019-ben további 8 százalékos emelésre számíthatnak. A szakdolgozók illetménye 2016 és 2019 között átlagosan 65 százalékkal emelkedik - jegyezték meg.



Az Emmi kiemelte: a kormány számára kiemelten fontos az egészségügyi dolgozók élet- és munkakörülményeinek javítása.



Mint kifejtették, ezt jól mutatja például, hogy 4-6 éves jogviszony esetén egy OKJ-s végzettségű ápoló átlagkeresete a saját kategóriájában a 2010-es 159 506 forinthoz képest most 309 345 forintra nő, 2019-ben pedig várhatóan 334 093 forint lesz. Egy 19-21 éves jogviszonnyal rendelkező, szintén OKJ-s végzettségű ápoló fizetési kategóriája szerinti átlagkeresete 2010-ben 172 228 forint volt, a mostani béremeléssel 342 582 forintra, 2019-ben pedig várhatóan 369 989 forintra emelkedik.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy az alapbéremeléssel az egyes mozgóbérelemek - például az ügyeleti díj, a készenléti díj, a rendkívüli munkavégzés bérpótléka, a műszakpótlékok - díjai is emelkedtek. Ez tovább növeli a keresetek összegét is - olvasható az Emmi közleményében.