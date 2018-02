Bulinegyed: érvénytelen lett a népszavazás

Eredmény

2018.02.19

Érvénytelenül zárult a belső-erzsébetvárosi vendéglátóhelyek nyitva tartásáról szóló helyi népszavazás - tájékoztatta a VII. kerületi önkormányzat vasárnap az MTI-t. A közlemény szerint a helyi képviselő-testület által kezdeményezett voksoláson a jogosultak 15,89 százaléka, összesen 6918 fő adta le a szavazatát. Mint írták, 4572-en az éjféli zárórára voksoltak, míg 2316-an az éjfél utáni nyitva tartás mellett foglaltak állást, további 30 szavazat érvénytelen volt.



Szavazásra 43 ezer 520-an voltak jogosultak, a szavazás akkor lett volna érvényes, ha az érintettek több mint fele érvényesen szavazott volna.



Az erzsébetvárosiaknak arra kellett választ adniuk, egyetértenek-e azzal, hogy a kerületi képviselő-testülete úgy szabályozza a Károly körút - Király utca - Erzsébet körút - Rákóczi út által határolt területen az üzletek nyitvatartási rendjét, hogy a vendéglátást folytató üzletek éjfél és reggel 6 óra között nem tarthatnak nyitva.



Az önkormányzat azt is jelezte: az eredménytől függetlenül továbbra is fel kívánnak lépni a vendéglátóhelyek és a turisták okozta problémák megoldása érdekében és tovább kívánják növelni az ott lakók nyugalmát biztosító pénzügyi forrásokat és intézkedéseket.



A helyi népszavazás eredményére több érintett civil szervezet is reagált. Garai Dóra, az éjféli záróra mellett kampányoló Élhető Erzsébetváros Facebook-csoport szóvivője szerint hatalmas siker, hogy anyagi háttér nélkül, ellenszélben és manipulációk ellenére ez az eredmény született, ami "nagyon tisztán és egyértelműen megmutatja, mit szeretnének a lakók a kerületben".



A részvételi arányt az önkormányzat súlyos kudarcának nevezte, mondván, a lakosság nem kapott megfelelő tájékoztatást a referendumról, és emlékeztetett arra, hogy a polgármester és helyettese is jelezte korábban, hogy nem az érvényességhez, hanem az igenek többségbe kerüléséhez kötik "a lakók akaratának figyelembe vételét".



A szórakozóhelyek nyitva tartásának korlátozása ellen kampányoló Élő Erzsébetvárosért Egyesület szóvivője, Molnár Bence sikerként értékelte az eredményt és jelezte, hogy a helyzet rendezésére vannak javaslataik, amelyekről akár holnap készek tárgyalni az önkormányzattal. Céljukként fogalmazta meg, hogy "tisztaság, csend és rend legyen a bulinegyedben, és élhető maradjon a kerület". Mint mondta, három hét alatt 50 ezernél többen írták alá petíciójukat annak érdekében, hogy "Budapest maradjon világváros, maradjon a bulinegyed".