Vajon miért tette?

Napokig feküdt halott fia mellett a székesfehérvári anya - pedig még ma is élhetne

Iskola után rosszul lett és meghalt egy székesfehérvári kisfiú. A 11 éves gyerek anyja azonban csak napok múlva hívott orvost. A gyereket anyja mellett fekve, a mínusz egy fokos szobában találták meg. 2018.02.18 16:51 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A 11 éves kisfiút tavaly január 9-én találták meg a székesfehérvári házban. A belépő orvost és mentősöket sokkoló látvány fogadta, ugyanis a napok óta élettelen kisfiú egy jégkamra hőmérsékletű szobában feküdt.



Kiderült, hogy a 11 éves gyereket egy évvel korábban diagnosztizálták cukorbetegséggel, édesanyja pedig megkapta a szükséges információkat arról, hogyan kezelje a fiút, és hogyan használja az inzulint. Az asszonynak külön a lelkére kötötték, hogy a vércukorszintjét minden nem megszokott esemény – például hányás – esetén azonnal mérni kell.



Január 4-én a kisfiú az iskolából hazaérve rosszul lett, hányt is, majd később újra. Anyja ugyan tudta, hogy ez az állapot súlyos, és akár kóma vagy halál is lehet a vége, mégsem hívott orvost, hanem inkább az ágyban fekvő gyerek mellé feküdt, és elaludt. Mikor felébredt, a kisfia már halott volt. A hatóságokat azonban ekkor sem értesítette, csak 9-én szólt nekik.



Mikor a segítség megérkezett, a ház teljesen fűtetlen volt, anya és fia mínusz egy fokban feküdtek bent. Kiderült, a gyermek ekkor legalább már 2-3 napja halott volt. A Székesfehérvári Törvényszék vádiratából kiderült, hogyha az asszony azonnal segítséget kér, fiát vélhetően még meg tudták volna menteni, és még ma is élne.