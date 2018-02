Nem élte túl

Tragédia Egerben: bor helyett lúgot ivott a kocsmában egy idős férfi

A 67 éves férfi a tulajdonos invitálására lépett be a Heves megyei kocsmába 2016. május 9-én. A tulajdonos végül nem tartott a kocsmába belépő férfival, aki így egyedül, kiszolgálás és felügyelet nélkül kezdett el bort keresni.



Talált egy műanyag kannát, amelyben pirosas színű folyadék volt, ezt kezdte el meginni. Amit bornak hitt, az sajnos egy maró hatású tisztítószer volt, ami azonnal roncsolta a férfi nyelőcsövét, majd súlyos vérmérgezést és tömeges szervleállást okozott. Kórházba szállították. Hetekig lebegett élet-halál között, ám végül akkora kárt tett a szervezetében a méreg, hogy belehalt.



A tragikus történettel az áldozat fia kereste meg az egrisztorik.hu portált, mert szeretne igazságot szolgáltatni. Sokáig vívódott, ám végül úgy döntött, nyilvánosságra hozza édesapja halálának zavaros körülményeit. Az elhunyt fia biztos abban, hogy a kocsmáros a felelős az apja haláláért. A nyomozást azonban "bűncselekmény hiányában" megszüntették.



A férfi szerint a nyomozás jegyzőkönyvében súlyos ellentmondások vannak, ugyanis a szakértők megállapították, hogy szabályt sértett a kocsma tulajdonosa, és nem az előírásoknak megfelelően, elkülönített, zárt részen tárolta a tisztítószert, mégis megszüntették a nyomozást, azzal az indokkal, hogy “a szabálytalan tárolás nem áll közvetlen összefüggésben a balesettel”. A portálnak a jegyzőkönyvet is megmutatta.



"A lúgmérgezés közvetlen oka az volt, hogy a férfi a tulajdonos tudta és engedélye nélkül akart bort fogyasztani és beleivott a pult mögötti padlón talált vegyszeres kannába” – áll az indoklásban. A férfi azonban azt állítja, maga a kocsmáros biztatta édesapját, hogy menjen be, és szolgálja ki magát.



A férfi azt is elfogadhatatlannak tartja, hogy sem a mentősök, sem az orvosok nem tettek feljelentést a mérgezés miatt, így ő maga volt kénytelen ezt megtenni. Mindennap meglátogatta édesapját a kórházban, várta, hogy átvigyék Miskolcra műtétre, onnan azonban már csak azt a választ kapta, hogy "nem érdemes odavinni, mert a férfi menthetetlen".



Az áldozat végül többhetes küzdelem után, 2016. május 25-én elhunyt.